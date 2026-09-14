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Спортсменки розкритикували оголену Сідні Свіні у рекламній компанії ставок на спорт

Київ • УНН

 • 2644 перегляди

Спортсменки звинуватили рекламу Novig із Сідні Свіні в сексуалізації жіночого спорту. Акторка відповіла архівними фото оголених атлетів.

Спортсменки розкритикували оголену Сідні Свіні у рекламній компанії ставок на спорт

Низка спортсменок розкритикувала рекламну кампанію компанії зі ставок на спорт за участю акторки Сідні Свіні, в якій вона знялася оголеною, передає УНН із посиланням на Sky News.

У суперечливих рекламних роликах для компанії Novig 29-річна зірка серіалу "Ейфорія" позує майже або й зовсім без одягу, прикриваючись спортивним інвентарем, розміщеним у "стратегічних" місцях.

Кампанія викликала хвилю критики з боку спортсменок, які вважають, що вона "сексуалізує жіночий спорт".

Утім, схоже, Свіні захищає цю рекламу у своїх Instagram-сторіз, публікуючи архівні фотосесії легендарних спортсменів, які також позували оголеними.

Серед тих, хто висловив незгоду з цією рекламою, була британська спринтерка Емі Гант; вона зробила це після того, як посіла четверте місце у фіналі забігу на 200 метрів на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Будапешті в неділю.

В інтерв’ю BBC Sport після забігу вона сказала: "Сідні Свіні, ось який вигляд мають жінки у спорті.

21,4 [секунди — час переможниці Мелісси Джефферсон-Вуден], м’язи, наполеглива праця, піт, кров, сльози. Це чудовий вечір".

Гант додала: "Звісно, ​​за останні 24 години ми всі бачили цю рекламу Сідні Свіні... знаєте, коли ти жінка у спорті, це не завжди виглядає гарно. Це не гламурно. І вже точно не завжди сексуально. Бувають і складні моменти. Навіть приїхавши на цей чемпіонат... у мене вчора почалася менструація — це не надто зручно, і це зовсім не те, що намагаєшся планувати".

Австралійська плавчиня й олімпійська чемпіонка Аріарн Тітмус також розкритикувала кампанію, написавши в Instagram: "Не можу передати, як мене це обурює. Це не просто ляпас кожній жінці, яка присвятила життя вдосконаленню своєї майстерності, а й кожній жінці, яка любить спорт таким, яким він є насправді: командна робота, дружба, відданість справі, досконалість, єдність... Як ми можемо жити у світі, де досі практикується монетизація жіночого тіла та сексуалізація жіночого спорту? Я думала, що ми вже справді відійшли від цієї нісенітниці. Чого це вчить сучасну молодь — хлопців і дівчат? Сідні Свіні, схаменися".

Австралійська ватерполістка Тіллі Кернс написала, що їй не сподобалася ця рекламна кампанія, а австралійська боксерка Скай Ніколсон додала: "Є велика різниця між тим, щоб виглядати сексуально завдяки заняттям спортом, і використанням сексу для продажу "спорту"".

"Немає нічого поганого в тому, щоб гарно виглядати й займатися спортом, як і немає нічого поганого в тому, щоб підкреслювати свою жіночність, залишаючись при цьому потужною спортсменкою".

Американська гімнастка Грейсі Крамер поділилася відео свого виступу, написавши: "Не знаю, що саме робила Сідні Свіні, але ось як виглядає жінка у спорті".

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Після хвилі критики Свіні опублікувала в Instagram-сторіз кілька фотографій спортсменів, які позували оголеними, — серед них легенда тенісу Серена Вільямс, колишня бійчиня ММА й олімпійка Ронда Роузі, ексбаскетболістка Сью Берд, колишня футболістка Меган Рапіно та чотириразовий чемпіон НФЛ Роб Гронковскі.

Актриса, відома ролями у фільмах "Покоївка" (The Housemaid) та "Люблю тебе ненавидіти" (Anyone But You), раніше вже опинялася в центрі уваги через рекламу "Great Jeans" ("Чудові джинси"). Вона викликала суперечки на расовому ґрунті через гру слів: англійське слово *jeans* (джинси) співзвучне зі словом *genes* (гени).

Деякі критики вбачали в цій грі слів натяк на євгеніку — дискредитовану теорію про можливість покращення людського роду шляхом селекції, однак компанія American Eagle заявила, що реклама стосувалася виключно джинсового одягу бренду.

Свіні розповіла американському виданню People: "Чесно кажучи, я була здивована такою реакцією. Я взяла участь у зйомках, бо люблю ці джинси й цей бренд".

"Я не поділяю поглядів, які дехто вирішив пов’язати з цією кампанією. Багато хто приписував мені мотиви й навішував ярлики, що не відповідають дійсності".

"Усі, хто мене знає, розуміють: я завжди прагну об’єднувати людей. Я проти ненависті та розбрату".

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Антоніна Туманова

СпортСвіт
Будапешт