Спортсменки раскритиковали обнажённую Сидни Суини в рекламной кампании ставок на спорт

Ряд спортсменок раскритиковал рекламную кампанию компании по ставкам на спорт с участием актрисы Сидни Суини, в которой она снялась обнажённой, передаёт УНН со ссылкой на Sky News.

В противоречивых рекламных роликах для компании Novig 29-летняя звезда сериала «Эйфория» позирует почти или вовсе без одежды, прикрываясь спортивным инвентарём, размещённым в «стратегических» местах.

Кампания вызвала волну критики со стороны спортсменок, которые считают, что она «сексуализирует женский спорт».

Тем не менее, похоже, Суини защищает эту рекламу в своих Instagram-сторис, публикуя архивные фотосессии легендарных спортсменов, которые также позировали обнажёнными.

Среди тех, кто выразил несогласие с этой рекламой, была британская спринтерка Эми Хант; она сделала это после того, как заняла четвёртое место в финале забега на 200 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште в воскресенье.

В интервью BBC Sport после забега она сказала: «Сидни Суини, вот как выглядят женщины в спорте.

21,4 [секунды — время победительницы Мелиссы Джефферсон-Вуден], мышцы, упорный труд, пот, кровь, слёзы. Это прекрасный вечер».

Хант добавила: «Конечно, за последние 24 часа мы все видели эту рекламу Сидни Суини... знаете, когда ты женщина в спорте, это не всегда выглядит красиво. Это не гламурно. И уж точно не всегда сексуально. Бывают и сложные моменты. Даже приехав на этот чемпионат... у меня вчера началась менструация — это не очень удобно, и это совсем не то, что пытаешься планировать».

Австралийская пловчиха и олимпийская чемпионка Ариарне Титмус также раскритиковала кампанию, написав в Instagram: «Не могу передать, как меня это возмущает. Это не просто пощёчина каждой женщине, которая посвятила жизнь совершенствованию своего мастерства, но и каждой женщине, которая любит спорт таким, каков он на самом деле: командная работа, дружба, преданность делу, совершенство, единство... Как мы можем жить в мире, где до сих пор практикуются монетизация женского тела и сексуализация женского спорта? Я думала, что мы уже действительно отошли от этой чепухи. Чему это учит современную молодёжь — мальчиков и девочек? Сидни Суини, одумайся».

Австралийская ватерполистка Тилли Кернс написала, что ей не понравилась эта рекламная кампания, а австралийская боксерка Скай Николсон добавила: «Есть большая разница между тем, чтобы выглядеть сексуально благодаря занятиям спортом, и использованием секса для продажи „спорта“».

«Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо выглядеть и заниматься спортом, как нет ничего плохого в том, чтобы подчёркивать свою женственность, оставаясь при этом сильной спортсменкой».

Американская гимнастка Грейси Крамер поделилась видео своего выступления, написав: «Не знаю, что именно делала Сидни Суини, но вот как выглядит женщина в спорте».

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После волны критики Суини опубликовала в Instagram-сторис несколько фотографий спортсменов, позировавших обнажёнными, — среди них легенда тенниса Серена Уильямс, бывшая бойчиха ММА и олимпийка Ронда Роузи, экс-баскетболистка Сью Бёрд, бывшая футболистка Меган Рапино и четырёхкратный чемпион НФЛ Роб Гронковски.

Актриса, известная ролями в фильмах «Горничная» (The Housemaid) и «Люблю тебя ненавижу» (Anyone But You), ранее уже оказывалась в центре внимания из-за рекламы «Great Jeans» («Отличные джинсы»). Она вызвала споры на расовой почве из-за игры слов: английское слово *jeans* (джинсы) созвучно слову *genes* (гены).

Некоторые критики усматривали в этой игре слов намёк на евгенику — дискредитированную теорию о возможности улучшения человеческого рода посредством селекции, однако компания American Eagle заявила, что реклама касалась исключительно джинсовой одежды бренда.

Суини рассказала американскому изданию People: «Честно говоря, я была удивлена такой реакцией. Я приняла участие в съёмках, потому что люблю эти джинсы и этот бренд».

«Я не разделяю взглядов, которые некоторые решили связать с этой кампанией. Многие приписывали мне мотивы и навешивали ярлыки, не соответствующие действительности».

«Все, кто меня знает, понимают: я всегда стремлюсь объединять людей. Я против ненависти и раздора».

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