Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихом

08:56 • 17385 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 22358 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 22361 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 21666 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 20116 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 24801 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 39721 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 71231 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70088 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56780 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 27624 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 24311 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США3 ноября, 03:22 • 22109 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп3 ноября, 04:21 • 24545 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 23133 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 9098 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 18844 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 23512 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto10:50 • 3942 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 6844 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 23114 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 44458 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 94603 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихом

Киев • УНН

 • 3942 просмотра

28-летняя Сидни Суини посетила чемпионат NASCAR в Финиксе, одетая в гоночную куртку, ботинки и шорты. Это произошло через несколько часов после ссоры с бывшим женихом Джонатаном Давино в Лос-Анджелесе.

Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихом

Сидни Суини покорила сердца фанатов гонок, став главной героиней чемпионата NASCAR в Финиксе в воскресенье днем. Передает УНН со ссылкой на The Daily Mail.

Подробности

Известная голливудская звезда, 28-летняя Сидни Суини вышла на сцену главных гонок NASCAR (ассоциация гонок серийных автомобилей) всего через несколько часов после того, как взрывоопасно поссорилась со своим бывшим женихом в Лос-Анджелесе. 

Актриса появилась на гонке чемпионата NASCAR в Финиксе в воскресенье, одетая в гоночную куртку, ботинки и шорты. Она не выказывала никаких признаков беспокойства перед тысячами болельщиков, посетивших мероприятие.

Но до этого,  в субботу вечером, Daily Mail сфотографировала Суини с 42-летним Джонатаном Давино в автомобиле с затемненными окнами.

Позже появились сообщения, что актриса взорвалась гневом на Давино, крича: "Я тебе не верю. Пожалуйста, уходи, оставь меня в покое".

Напряженная встреча Суини с Давино произошла на фоне слухов о ее романтических отношениях с музыкальным продюсером Скутером Брауном.

Суини и Давино, которые встречались несколько лет и обручились в начале 2022 года, ранее держали свои отношения в тайне. Сейчас неизвестно, но возможно, что пара встретилась в субботу вечером, чтобы обсудить возобновление своего романа.

Напомним

УНН сообщал, что звезда "Белого лотоса" Сидни Суини сменила имидж, представив новую стрижку боб на премьере фильма "Кристи". Это совпало со слухами о ее отношениях со Скутером Брауном. Соответствующая трансформация произошла после расторжения помолвки актрисы с Джонатаном Давино.

В марте сообщалось, что Сидни Суини появилась без обручального кольца, и это вызвало разговоры о ее возможном романе с коллегой Гленом Пауэллом. 

Игорь Тележников

