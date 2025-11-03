Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихом
Киев • УНН
28-летняя Сидни Суини посетила чемпионат NASCAR в Финиксе, одетая в гоночную куртку, ботинки и шорты. Это произошло через несколько часов после ссоры с бывшим женихом Джонатаном Давино в Лос-Анджелесе.
Сидни Суини покорила сердца фанатов гонок, став главной героиней чемпионата NASCAR в Финиксе в воскресенье днем. Передает УНН со ссылкой на The Daily Mail.
Подробности
Известная голливудская звезда, 28-летняя Сидни Суини вышла на сцену главных гонок NASCAR (ассоциация гонок серийных автомобилей) всего через несколько часов после того, как взрывоопасно поссорилась со своим бывшим женихом в Лос-Анджелесе.
Актриса появилась на гонке чемпионата NASCAR в Финиксе в воскресенье, одетая в гоночную куртку, ботинки и шорты. Она не выказывала никаких признаков беспокойства перед тысячами болельщиков, посетивших мероприятие.
Но до этого, в субботу вечером, Daily Mail сфотографировала Суини с 42-летним Джонатаном Давино в автомобиле с затемненными окнами.
Позже появились сообщения, что актриса взорвалась гневом на Давино, крича: "Я тебе не верю. Пожалуйста, уходи, оставь меня в покое".
Напряженная встреча Суини с Давино произошла на фоне слухов о ее романтических отношениях с музыкальным продюсером Скутером Брауном.
Суини и Давино, которые встречались несколько лет и обручились в начале 2022 года, ранее держали свои отношения в тайне. Сейчас неизвестно, но возможно, что пара встретилась в субботу вечером, чтобы обсудить возобновление своего романа.
Напомним
УНН сообщал, что звезда "Белого лотоса" Сидни Суини сменила имидж, представив новую стрижку боб на премьере фильма "Кристи". Это совпало со слухами о ее отношениях со Скутером Брауном. Соответствующая трансформация произошла после расторжения помолвки актрисы с Джонатаном Давино.
В марте сообщалось, что Сидни Суини появилась без обручального кольца, и это вызвало разговоры о ее возможном романе с коллегой Гленом Пауэллом.