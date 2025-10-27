$42.000.10
Ексклюзив
11:47 • 3248 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 12472 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41 • 24963 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 29842 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 31602 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 31890 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 26716 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 58753 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 54669 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45953 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 80817 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 102902 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 120344 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 103347 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 122677 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном

Київ • УНН

 • 4736 перегляди

Зірка "Білого лотосу" Сідні Свіні змінила імідж, представивши нову стрижку боб на прем'єрі фільму "Крісті", що збіглося з чутками про її стосунки зі Скутером Брауном. Ця трансформація відбулася після розірвання заручин акторки з Джонатаном Давіно.

Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном

Зірка "Білого лотосу" та "Ейфорії", відома своїми довгими золотистими локонами, обрала несподівану зміну образу. Схоже це пов'язано з новою особистої та професійною ерою в кар'єрі. Пише УНН із посиланням на FoxnNews та Vogue.

Деталі

28-річна американська акторка Сідні Свіні дебютувала з новою зачіскою під час показу свого фільму "Крісті" на церемонії AFI у Голлівуді. Традиційно, візитною карткою акторки серіалу "Ейфорія" є її волосся: довге, світле, зачесане з проділом посередині. Але на церемонії в театрі TCL в Каліфорнії, у суботу, Свіні продемонструвала свою нову зачіску боб. Акторка була одягнена в ніжно-рожеву сукню та сяяла посмішкою.

Про трансформацію розповіла команда перукарів Сідні Свіні, - колорист Джейкоб Шварц та стиліст Глен Коко.

Сідні шукала змін і хотіла зробити великий момент для зачіски на червоній доріжці на підтримку свого нового фільму "Крісті". .. Здавалося, що це ідеальний час, щоб зробити щось сміливе

- пояснив Шварц. 

За словами Коко, Крісті Сідні трансформувалася для нової ролі. Крім того, стиліст допомогла вибрати перевтілення акторки, яке б пасувало зірці, зважаючи на зміни у реальному житті. 

Нова стрижка з'явилася через кілька місяців після того, як Суїні розірвала заручини зі своїм давнім партнером, 41-річним кінопродюсером Джонатаном Давіно.

Водночас, зазначимо, що останнім часом все більше уваги прикуто до стосунків Сідні Свіні з підприємцем та колишнім музичним менеджером Скутером Брауном.

Як повідомляють різні джерела, Сідні Свіні та Скутер Браун стають ближчими. 

Трохи раніше People повідомляв, що  Суїні та 44-річний виконавчий директор звукозапису зустрічаються. Інсайдери повідомили TMZ, що Суїні та Браун були на "кілька побачень".

Нагадаємо

У грудні 2024 року, УНН писав, що зірка "Ейфорії" Сідні Свіні відпочила з нареченим та Софією Вергарою в клубі Crane Club.

Зірка "Ейфорії" Сідні Свіні з'явилася в березні цього року без обручки, що знову викликало розмови про її можливий роман з колегою Гленом Павеллом. 

Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19.10.25, 07:31 • 98928 переглядiв

Ігор Тележніков

КультураУНН Lite
Фільм
Серіали