Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном
Київ • УНН
Зірка "Білого лотосу" Сідні Свіні змінила імідж, представивши нову стрижку боб на прем'єрі фільму "Крісті", що збіглося з чутками про її стосунки зі Скутером Брауном. Ця трансформація відбулася після розірвання заручин акторки з Джонатаном Давіно.
Зірка "Білого лотосу" та "Ейфорії", відома своїми довгими золотистими локонами, обрала несподівану зміну образу. Схоже це пов'язано з новою особистої та професійною ерою в кар'єрі. Пише УНН із посиланням на FoxnNews та Vogue.
Деталі
28-річна американська акторка Сідні Свіні дебютувала з новою зачіскою під час показу свого фільму "Крісті" на церемонії AFI у Голлівуді. Традиційно, візитною карткою акторки серіалу "Ейфорія" є її волосся: довге, світле, зачесане з проділом посередині. Але на церемонії в театрі TCL в Каліфорнії, у суботу, Свіні продемонструвала свою нову зачіску боб. Акторка була одягнена в ніжно-рожеву сукню та сяяла посмішкою.
Про трансформацію розповіла команда перукарів Сідні Свіні, - колорист Джейкоб Шварц та стиліст Глен Коко.
Сідні шукала змін і хотіла зробити великий момент для зачіски на червоній доріжці на підтримку свого нового фільму "Крісті". .. Здавалося, що це ідеальний час, щоб зробити щось сміливе
За словами Коко, Крісті Сідні трансформувалася для нової ролі. Крім того, стиліст допомогла вибрати перевтілення акторки, яке б пасувало зірці, зважаючи на зміни у реальному житті.
Нова стрижка з'явилася через кілька місяців після того, як Суїні розірвала заручини зі своїм давнім партнером, 41-річним кінопродюсером Джонатаном Давіно.
Водночас, зазначимо, що останнім часом все більше уваги прикуто до стосунків Сідні Свіні з підприємцем та колишнім музичним менеджером Скутером Брауном.
Як повідомляють різні джерела, Сідні Свіні та Скутер Браун стають ближчими.
Трохи раніше People повідомляв, що Суїні та 44-річний виконавчий директор звукозапису зустрічаються. Інсайдери повідомили TMZ, що Суїні та Браун були на "кілька побачень".
Нагадаємо
У грудні 2024 року, УНН писав, що зірка "Ейфорії" Сідні Свіні відпочила з нареченим та Софією Вергарою в клубі Crane Club.
Зірка "Ейфорії" Сідні Свіні з'явилася в березні цього року без обручки, що знову викликало розмови про її можливий роман з колегою Гленом Павеллом.
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19.10.25, 07:31 • 98928 переглядiв