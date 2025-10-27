Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном
Звезда «Белого лотоса» Сидни Суини сменила имидж, представив новую стрижку боб на премьере фильма «Кристи», что совпало со слухами о ее отношениях со Скутером Брауном. Эта трансформация произошла после расторжения помолвки актрисы с Джонатаном Давино.
Звезда «Белого лотоса» и «Эйфории», известная своими длинными золотистыми локонами, выбрала неожиданную смену образа. Похоже, это связано с новой личной и профессиональной эрой в карьере. Пишет УНН со ссылкой на FoxnNews и Vogue.
28-летняя американская актриса Сидни Суини дебютировала с новой прической во время показа своего фильма «Кристи» на церемонии AFI в Голливуде. Традиционно, визитной карточкой актрисы сериала «Эйфория» являются ее волосы: длинные, светлые, зачесанные с пробором посередине. Но на церемонии в театре TCL в Калифорнии, в субботу, Суини продемонстрировала свою новую прическу боб. Актриса была одета в нежно-розовое платье и сияла улыбкой.
О трансформации рассказала команда парикмахеров Сидни Суини — колорист Джейкоб Шварц и стилист Глен Коко.
Сидни искала перемен и хотела сделать большой момент для прически на красной дорожке в поддержку своего нового фильма «Кристи». .. Казалось, что это идеальное время, чтобы сделать что-то смелое
По словам Коко, Кристи Сидни трансформировалась для новой роли. Кроме того, стилист помогла выбрать перевоплощение актрисы, которое бы подходило звезде, учитывая изменения в реальной жизни.
Новая стрижка появилась через несколько месяцев после того, как Суини разорвала помолвку со своим давним партнером, 41-летним кинопродюсером Джонатаном Давино.
В то же время, отметим, что в последнее время все больше внимания приковано к отношениям Сидни Суини с предпринимателем и бывшим музыкальным менеджером Скутером Брауном.
Как сообщают различные источники, Сидни Суини и Скутер Браун становятся ближе.
Чуть ранее People сообщал, что Суини и 44-летний исполнительный директор звукозаписи встречаются. Инсайдеры сообщили TMZ, что Суини и Браун были на «нескольких свиданиях».
