10:46 • 9124 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
08:41 • 21624 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 26875 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 28967 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 30654 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 25961 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 58411 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 54466 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45898 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 48147 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном

Киев • УНН

 • 2206 просмотра

Звезда «Белого лотоса» Сидни Суини сменила имидж, представив новую стрижку боб на премьере фильма «Кристи», что совпало со слухами о ее отношениях со Скутером Брауном. Эта трансформация произошла после расторжения помолвки актрисы с Джонатаном Давино.

Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном

Звезда «Белого лотоса» и «Эйфории», известная своими длинными золотистыми локонами, выбрала неожиданную смену образа. Похоже, это связано с новой личной и профессиональной эрой в карьере. Пишет УНН со ссылкой на FoxnNews и Vogue.

Подробности

28-летняя американская актриса Сидни Суини дебютировала с новой прической во время показа своего фильма «Кристи» на церемонии AFI в Голливуде. Традиционно, визитной карточкой актрисы сериала «Эйфория» являются ее волосы: длинные, светлые, зачесанные с пробором посередине. Но на церемонии в театре TCL в Калифорнии, в субботу, Суини продемонстрировала свою новую прическу боб. Актриса была одета в нежно-розовое платье и сияла улыбкой.

О трансформации рассказала команда парикмахеров Сидни Суини — колорист Джейкоб Шварц и стилист Глен Коко.

Сидни искала перемен и хотела сделать большой момент для прически на красной дорожке в поддержку своего нового фильма «Кристи». .. Казалось, что это идеальное время, чтобы сделать что-то смелое

- объяснил Шварц.

По словам Коко, Кристи Сидни трансформировалась для новой роли. Кроме того, стилист помогла выбрать перевоплощение актрисы, которое бы подходило звезде, учитывая изменения в реальной жизни.

Новая стрижка появилась через несколько месяцев после того, как Суини разорвала помолвку со своим давним партнером, 41-летним кинопродюсером Джонатаном Давино.

В то же время, отметим, что в последнее время все больше внимания приковано к отношениям Сидни Суини с предпринимателем и бывшим музыкальным менеджером Скутером Брауном.

Как сообщают различные источники, Сидни Суини и Скутер Браун становятся ближе.

Чуть ранее People сообщал, что Суини и 44-летний исполнительный директор звукозаписи встречаются. Инсайдеры сообщили TMZ, что Суини и Браун были на «нескольких свиданиях».

Напомним

В декабре 2024 года, УНН писал, что звезда «Эйфории» Сидни Суини отдохнула с женихом и Софией Вергарой в клубе Crane Club.

Звезда «Эйфории» Сидни Суини появилась в марте этого года без обручального кольца, что снова вызвало разговоры о ее возможном романе с коллегой Гленом Пауэллом.

Игорь Тележников

