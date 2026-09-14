Часть левого берега Киева осталась без света, метро остановилось — соцсети

В части Киева на левом берегу исчезло электроснабжение, передает УНН.

Детали

Как сообщают местные паблики, часть левого берега осталась без света. Также о перебоях сообщается и в Голосеевском районе.

Кроме того, утверждается, что свет также исчез в метро.

Причина отключения света в настоящее время неизвестна. ДТЭК и власти Киева информацию об отключении не комментировали.

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