Часть левого берега Киева осталась без света, метро остановилось — соцсети
Киев • УНН
На левом берегу Киева и в Голосеевском районе сообщают об отсутствии электричества. Свет также исчез в метро, причина неизвестна.
В части Киева на левом берегу исчезло электроснабжение, передает УНН.
Детали
Как сообщают местные паблики, часть левого берега осталась без света. Также о перебоях сообщается и в Голосеевском районе.
Кроме того, утверждается, что свет также исчез в метро.
Причина отключения света в настоящее время неизвестна. ДТЭК и власти Киева информацию об отключении не комментировали.
Вражеские обстрелы оставили без света часть потребителей в четырёх областях14.09.26, 11:12 • 13779 просмотров