Зеленский вместе с Мерцем посетили место удара рф по Академии наук в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем побывали на месте попадания российского дрона по Национальной академии наук в Киеве, где в результате атаки погибли два человека и еще семеро были ранены. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

Владимир Зеленский поблагодарил Фридриха Мерца за то, что канцлер Германии посетил место удара, несмотря на воздушную тревогу и российские атаки на Киев.

Вместе с Фридрихом Мерцем приехали на место попадания российского дрона по Национальной академии наук в Киеве. К сожалению, этот жестокий удар тогда унес жизни двух человек, еще семеро были ранены. Удар был направлен именно на академию. Точно знаем, что это был преднамеренный удар, есть соответствующие видеозаписи. российские террористы просто хотели ударить по Академии наук и разрушить ее. Абсолютно ужасная атака. Ценим то, что Фридрих Мерц был сегодня с нами здесь, несмотря на воздушную тревогу и абсолютно варварских соседей — россиян, которые с самого утра атакуют город. Это необходимый и смелый сигнал от канцлера лично и всей Германии. Спасибо, Фридрих — заявил президент.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на российский удар по Национальной академии наук Украины, назвав его очередным проявлением пренебрежения российского режима к науке и правде.