Зеленський разом із Мерцом відвідали місце удару рф по Академії наук у Києві

Президент України Володимир Зеленський разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом побували на місці влучання російського дрона по Національній академії наук у Києві, де внаслідок атаки загинули двоє людей і ще семеро були поранені. Про це він розповів у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

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Володимир Зеленський подякував Фрідріху Мерцу за те, що канцлер Німеччини відвідав місце удару попри повітряну тривогу та російські атаки на Київ.

Разом із Фрідріхом Мерцом приїхали на місце влучання російського дрона по Національній академії наук у Києві. На жаль, цей жорстокий удар тоді забрав життя двох людей, ще семеро були поранені. Удар був спрямований саме на академію. Точно знаємо, що це був умисний удар, є відповідні відео. російські терористи просто хотіли вдарити по Академії наук і зруйнувати її. Абсолютно жахлива атака. Цінуємо те, що Фрідріх Мерц був сьогодні з нами тут попри повітряну тривогу й абсолютно варварських сусідів - росіян, які із самого ранку атакують місто. Це потрібний і хоробрий сигнал від канцлера особисто та всієї Німеччини. Дякую, Фрідріху - заявив президент.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російський удар по Національній академії наук України, назвавши його черговим проявом зневаги російського режиму до науки та правди.