Украина получит от Германии 2 тысячи дронов-перехватчиков "Барс" - Зеленский

$44.8350.70
ukenru
13:39 • 7596 просмотра
Украина и Германия подписали 15 соглашений на сумму более 8,5 млрд евро — ЗеленскийVideo
10:52 • 19169 просмотра
В минобороны рф заявили, что усилят удары по "военным объектам" Украины
10:24 • 20902 просмотра
В результате атаки рф на Северный мост в Киеве пострадали два человека: что известно об их состоянии
10:05 • 17639 просмотра
Польша и Румыния отказались увеличивать транзит зерна из Украины — СМИ
09:24 • 24322 просмотра
ИИ расшифровал секретное послание Наполеона, которому более 200 летPhoto
4 октября, 08:17 • 28884 просмотра
Как распознать жестокое обращение с животным и кому жаловатьсяPhotoVideo
4 октября, 07:40 • 19030 просмотра
Враг атаковал Северный мост в Киеве, есть повреждения — мэрVideo
4 октября, 07:29 • 17076 просмотра
"Их Starlink посыплются вниз, как игрушки с ёлки": в рф пригрозили космической войной в случае блокировки "Рассвета"
4 октября, 07:14 • 21771 просмотра
В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности
4 октября, 06:26 • 16568 просмотра
рф атаковала Украину 135 дронами: количество сбитых целей растёт, зафиксированы попадания в 5 локациях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.1м/с
45%
757мм
Популярные новости
Повестка дня очень насыщенная — в МИД раскрыли детали визита Фридриха Мерца в УкраинуPhoto4 октября, 05:43 • 9036 просмотра
Враг атаковал центр Днепра: в соцсетях сообщают о попадании в здание «Укртелекома»Photo4 октября, 05:57 • 7582 просмотра
В Боснии начались выборы, результаты которых могут повлиять на заявку страны на вступление в ЕС4 октября, 06:17 • 7000 просмотра
Авианосец США прибыл на курортный Пхукет: почти 5 тыс. военнослужащих сойдут на берег, местные власти оценивают доходы4 октября, 06:42 • 25487 просмотра
Враг сбросил на Сумы пять КАБов, есть пострадавшиеVideo4 октября, 06:53 • 5528 просмотра
публикации
Как распознать жестокое обращение с животным и кому жаловатьсяPhotoVideo4 октября, 08:17 • 28878 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 123193 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 123595 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 107762 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 129584 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Донецк
Реклама
УНН Lite
ИИ расшифровал секретное послание Наполеона, которому более 200 летPhoto09:24 • 24331 просмотра
В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности4 октября, 07:14 • 21774 просмотра
Авианосец США прибыл на курортный Пхукет: почти 5 тыс. военнослужащих сойдут на берег, местные власти оценивают доходы4 октября, 06:42 • 25607 просмотра
Ведущая Элисон Хаммонд внезапно сбежала из прямого эфира и оказалась в больнице из-за сильной панической атаки4 октября, 01:06 • 45996 просмотра
Тейлор Свифт кардинально укоротила волосы и продемонстрировала новый образ с кудрями4 октября, 00:06 • 49997 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Хранитель
The New York Times

Украина получит от Германии 2 тысячи дронов-перехватчиков "Барс" - Зеленский

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Украина и Германия совместно произведут 2 тысячи дронов "Барс" с показателем поражения целей около 30%. Также развивают программу "Турели".

Украина получит от Германии 2 тысячи дронов-перехватчиков "Барс" - Зеленский

Украина вместе с Германией произведёт 2 тысячи дронов-перехватчиков "Барс". Сейчас у них самый высокий показатель среди таких дронов - около 30% поражения целей, сообщил Владимир Зеленский во время общения с медиа вместе с Фридрихом Мерцем, передаёт УНН.

Детали

Что касается дронов-перехватчиков. Положительные результаты показали "барсы": у них самый высокий процент. Другие тоже подтягиваются. Это дальнобойные дроны, которые почти как ракеты. И сейчас они показывают примерно 30% поражения. Но всё растёт. Мы благодарны Германии. Мы получим 2 тысячи "барсов", которые производим вместе

- заявил президент.

Отдельно Владимир Зеленский также рассказал о программе "Турели".

Программа "Турели". Мы только начали нормально её развивать. Будут десятки этих турелей на разных объектах. Будем защищать как можем. Есть программа и малых ракет. Их несколько видов. Во второй половине этого месяца мы рассчитываем увидеть результат. Если будет результат, мы сможем сразу выйти на нормальное количество соответствующего продукта

- добавил Владимир Зеленский.

Напомним

Украина и Германия подписали 15 документов в сфере безопасности и экономики на сумму более 8,5 млрд евро. Пакет поддержки превышает 1,3 млрд евро.

Алла Киосак

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Война в Украине
Фридрих Мерц
Германия
Владимир Зеленский
Украина