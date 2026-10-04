Украина получит от Германии 2 тысячи дронов-перехватчиков "Барс" - Зеленский

Украина вместе с Германией произведёт 2 тысячи дронов-перехватчиков "Барс". Сейчас у них самый высокий показатель среди таких дронов - около 30% поражения целей, сообщил Владимир Зеленский во время общения с медиа вместе с Фридрихом Мерцем, передаёт УНН.

Детали

Что касается дронов-перехватчиков. Положительные результаты показали "барсы": у них самый высокий процент. Другие тоже подтягиваются. Это дальнобойные дроны, которые почти как ракеты. И сейчас они показывают примерно 30% поражения. Но всё растёт. Мы благодарны Германии. Мы получим 2 тысячи "барсов", которые производим вместе - заявил президент.

Отдельно Владимир Зеленский также рассказал о программе "Турели".

Программа "Турели". Мы только начали нормально её развивать. Будут десятки этих турелей на разных объектах. Будем защищать как можем. Есть программа и малых ракет. Их несколько видов. Во второй половине этого месяца мы рассчитываем увидеть результат. Если будет результат, мы сможем сразу выйти на нормальное количество соответствующего продукта - добавил Владимир Зеленский.

Напомним

Украина и Германия подписали 15 документов в сфере безопасности и экономики на сумму более 8,5 млрд евро. Пакет поддержки превышает 1,3 млрд евро.