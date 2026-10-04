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The Guardian
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Україна отримає від Німеччини 2 тисячі дронів-перехоплювачів “Барс” - Зеленський

Київ • УНН

 • 1854 перегляди

Україна й Німеччина спільно вироблять 2 тисячі дронів «Барс» із показником збиття цілей близько 30%. Також розвивають програму «Турелі».

Україна отримає від Німеччини 2 тисячі дронів-перехоплювачів “Барс” - Зеленський

Україна разом із Німеччиною вироблятиме 2 тисячі дронів-перехоплювачів "Барс". Наразі вони мають найвищий показник серед таких дронів - близько 30% збиття цілей, повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із Фрідріхом Мерцом, передає УНН.

Деталі

Щодо дронів-перехоплювачів. Позитивні результати показали "барси": у них найвищий відсоток. Інші також підтягуються. Це далекобійні дрони, які майже ракети. І зараз вони показують десь 30% збиття. Але все зростає. Ми вдячні Німеччині. Ми отримаємо 2 тисячі "барсів", які разом виробляємо

 - заявив президент.

Окремо Володимир Зеленський розповів також і про програму "Турелі".

Програма "Турелі". Ми тільки почали її нормально розвивати. Будуть десятки цих турелей на різних об’єктах. Будемо захищати як можемо. Є програма і малих ракет. Їх кілька видів. У другій половині цього місяця ми розраховуємо побачити результат. Якщо буде результат, ми зможемо одразу вийти на нормальну кількість відповідного продукту

- додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Україна й Німеччина підписали 15 безпекових та економічних документів на понад 8,5 млрд євро. Пакет підтримки перевищує 1,3 млрд євро.

Алла Кіосак

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