На українські Gripen інтегрують французькі бомби AASM HAMMER, які вже використовують Повітряні сили

Франція працює над адаптацією керованих авіаційних бомб AASM HAMMER для використання зі шведських винищувачів JAS 39 Gripen, які має отримати Україна. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на Le Figaro, пише УНН.

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Йдеться про озброєння, яке Повітряні сили ЗСУ вже застосовують із радянських МіГ-29, Су-27 і Су-25, а також французьких Mirage 2000-5F.

Водночас Україна має отримати 16 Gripen C/D та ще 16 Gripen E, а потенційний обсяг подальших замовлень може сягнути 150 літаків. Тому інтеграція AASM HAMMER на ці винищувачі дасть змогу суттєво розширити кількість платформ, здатних застосовувати такі боєприпаси.

Gripen можуть стати однією з ключових платформ для HAMMER

У Defense Express зазначають, що нинішні носії AASM HAMMER в українських Повітряних силах мають обмеження за ресурсом, кількістю та доступністю запчастин. Gripen у цьому контексті можуть стати більш довгостроковим рішенням.

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Одна з головних особливостей AASM HAMMER – використання твердопаливних прискорювачів, а в новій версії XLR – турбореактивного двигуна. Це дозволяє запускати боєприпаси з меншої висоти, ніж звичайні плануючі бомби, і таким чином зменшувати ризики для літака-носія.

Франція також планує не лише постачати Україні AASM HAMMER, а й локалізувати їх виробництво. На цьому тлі адаптація боєприпасів під Gripen виглядає частиною ширшої уніфікації озброєння Повітряних сил ЗСУ.

Паралельно Франція хоче розпочати початкове навчання українських пілотів на винищувачах Rafale, постачання яких Україні очікується пізніше.

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