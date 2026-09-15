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На украинские Gripen интегрируют французские бомбы AASM HAMMER, которые уже используют Воздушные силы

Киев • УНН

 • 17969 просмотра

Франция адаптирует бомбы AASM HAMMER для украинских Gripen, которых ожидается не менее 32. Это расширит количество носителей боеприпасов.

На украинские Gripen интегрируют французские бомбы AASM HAMMER, которые уже используют Воздушные силы

Франция работает над адаптацией управляемых авиационных бомб AASM HAMMER для использования со шведских истребителей JAS 39 Gripen, которые должна получить Украина. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Le Figaro, пишет УНН.

Детали

Речь идет о вооружении, которое Воздушные силы ВСУ уже применяют с советских МиГ-29, Су-27 и Су-25, а также французских Mirage 2000-5F.

В то же время Украина должна получить 16 Gripen C/D и еще 16 Gripen E, а потенциальный объем последующих заказов может достичь 150 самолетов. Поэтому интеграция AASM HAMMER на эти истребители позволит существенно расширить количество платформ, способных применять такие боеприпасы.

Gripen могут стать одной из ключевых платформ для HAMMER

В Defense Express отмечают, что нынешние носители AASM HAMMER в украинских Воздушных силах имеют ограничения по ресурсу, количеству и доступности запчастей. Gripen в этом контексте могут стать более долгосрочным решением.

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Одна из главных особенностей AASM HAMMER — использование твердотопливных ускорителей, а в новой версии XLR — турбореактивного двигателя. Это позволяет запускать боеприпасы с меньшей высоты, чем обычные планирующие бомбы, и таким образом снижать риски для самолета-носителя.

Франция также планирует не только поставлять Украине AASM HAMMER, но и локализовать их производство. На этом фоне адаптация боеприпасов под Gripen выглядит частью более широкой унификации вооружения Воздушных сил ВСУ.

Параллельно Франция хочет начать начальную подготовку украинских пилотов на истребителях Rafale, поставки которых Украине ожидаются позднее.

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Степан Гафтко

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