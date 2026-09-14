Європа стикається з безпрецедентним ризиком опинитися відрізаною від технологій ШІ - Лагард

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Європа повинна стати виробником технологій штучного інтелекту — частково для того, щоб зберегти власну автономію та досягти підвищення ефективності, необхідного для підтримання звичного способу життя. Про це заявила в понеділок голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, передає УНН.

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Європейські компанії інвестують у штучний інтелект (ШІ), але здебільшого імпортують ці технології з-за кордону, зокрема зі США. Це робить їх вразливими на випадок припинення доступу до технологій і потенційно ставить під загрозу кожен сектор економіки.

"Уже за кілька років ШІ перевірятиме товари на кордоні, вирішуватиме, які податкові декларації підлягають аудиту, керуватиме рухом поїздів, здійснюватиме нагляд за пацієнтами в лікарнях та оброблятиме банківські платежі", — зазначила Лагард під час виступу у Відні.

"Втрата доступу або зміна умов його надання миттєво вплине на всі сектори, — додала вона. — Це важіль впливу, якого жоден торговельний партнер ніколи не мав щодо Європи; його можна використати в будь-яких переговорах — наприклад, щодо мит чи податків на цифрові послуги".

Хоча ЄС і США є ключовими союзниками, останнім часом довіру між ними було підірвано низкою проблем, як-от питання мит, вимоги США щодо придбання Гренландії та виведення американських військ із Європи через політичні розбіжності.

Вихід із цієї ситуації полягає в розбудові власних європейських обчислювальних потужностей, зазначила вона.

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За умови швидкого впровадження ШІ може підвищити рівень продуктивності на 4% протягом десятиліття, що матиме трансформаційний ефект для державних фінансів, підкреслила Лагард.

"Європа вже має недостатньо потужностей дата-центрів для задоволення власних потреб, і, згідно з поточними прогнозами, протягом десятиліття цей дефіцит зросте більш ніж у шість разів", — сказала Лагард.

Крім того, Європі потрібні моделі, які були б "достатньо якісними" для виконання більшості завдань і працювали б на європейській інфраструктурі; це нівелювало б загрозу відключення від технологій, додала вона.

Лагард зауважила, що Європа вже платить за ці технології, тому їй варто активніше їх опановувати.

Потреби американських технологічних компаній в інвестиціях настільки великі, що вони залучають частину коштів у Європі, підвищуючи вартість запозичень для всіх інших учасників ринку та витісняючи їх із ринку боргового капіталу. Європейські пенсійні фонди також активно інвестують в акції американських технологічних компаній, тому будь-яка корекція ринку вплинула б на європейські заощадження, додала вона.