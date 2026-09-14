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Европа сталкивается с беспрецедентным риском оказаться отрезанной от технологий ИИ — Лагард

Киев • УНН

 • 12548 просмотра

Кристин Лагард заявила, что Европе необходимы собственные технологии и вычислительные мощности ИИ для автономии и экономической эффективности. По ее словам, дефицит центров обработки данных может вырасти в шесть раз.

Европа сталкивается с беспрецедентным риском оказаться отрезанной от технологий ИИ — Лагард
REUTERS/Annegret Hilse

Европа должна стать производителем технологий искусственного интеллекта — отчасти для того, чтобы сохранить собственную автономию и добиться повышения эффективности, необходимого для поддержания привычного образа жизни. Об этом заявила в понедельник глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает УНН.

Детали

Европейские компании инвестируют в искусственный интеллект (ИИ), но в основном импортируют эти технологии из-за рубежа, в частности из США. Это делает их уязвимыми на случай прекращения доступа к технологиям и потенциально ставит под угрозу каждый сектор экономики.

"Уже через несколько лет ИИ будет проверять товары на границе, решать, какие налоговые декларации подлежат аудиту, управлять движением поездов, осуществлять наблюдение за пациентами в больницах и обрабатывать банковские платежи", — отметила Лагард во время выступления в Вене.

"Потеря доступа или изменение условий его предоставления мгновенно повлияет на все секторы, — добавила она. — Это рычаг влияния, которого ни один торговый партнер никогда не имел в отношении Европы; его можно использовать в любых переговорах — например, по вопросам пошлин или налогов на цифровые услуги".

Хотя ЕС и США являются ключевыми союзниками, в последнее время доверие между ними было подорвано рядом проблем, таких как вопрос пошлин, требования США относительно приобретения Гренландии и вывод американских войск из Европы из-за политических разногласий.

Выход из этой ситуации заключается в развитии собственных европейских вычислительных мощностей, отметила она.

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При условии быстрого внедрения ИИ может повысить уровень производительности на 4% в течение десятилетия, что окажет трансформационный эффект на государственные финансы, подчеркнула Лагард.

"Европа уже располагает недостаточными мощностями дата-центров для удовлетворения собственных потребностей, и, согласно текущим прогнозам, в течение десятилетия этот дефицит вырастет более чем в шесть раз", — сказала Лагард.

Кроме того, Европе нужны модели, которые были бы "достаточно качественными" для выполнения большинства задач и работали бы на европейской инфраструктуре; это нейтрализовало бы угрозу отключения от технологий, добавила она.

Лагард отметила, что Европа уже платит за эти технологии, поэтому ей стоит активнее их осваивать.

Потребности американских технологических компаний в инвестициях настолько велики, что они привлекают часть средств в Европе, повышая стоимость заимствований для всех остальных участников рынка и вытесняя их с рынка долгового капитала. Европейские пенсионные фонды также активно инвестируют в акции американских технологических компаний, поэтому любая коррекция рынка повлияла бы на европейские сбережения, добавила она.

Антонина Туманова

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Европейский центральный банк
Вена
Европа
Соединённые Штаты