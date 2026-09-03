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Новая кампания США против Ирана не продлится слишком долго — Трамп

Киев • УНН

 • 2536 просмотра

Трамп заявил, что США уничтожили новые ракетные и радиолокационные системы Ирана вблизи Ормузского пролива. Он готов к нанесению новых ударов.

Новая кампания США против Ирана не продлится слишком долго — Трамп

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что возобновившаяся кампания США против Ирана не продлится «слишком долго». Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

По словам Трампа, Иран пытался создать ракету, которая сбрасывает мины, но американские военные уничтожили её. Он также сказал, что Тегеран работал над восстановлением своих радиолокационных и ракетных систем, которые также были целями ударов США.

Мы вывели из строя всё новое оборудование, которое они пытались построить вдоль Ормузского пролива — кое-что оборонительное, кое-что наступательное. ... Прошлой ночью это была очень тяжёлая атака, и мы готовы осуществить ещё одну в любое время, когда захотим

— предупредил Трамп.

Он также опроверг информацию о том, что на него оказывают давление, требуя завершить войну в Иране из-за приближения промежуточных выборов в США.

Напомним

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США нанесут ещё больший ущерб, если Иран нанесёт ответный удар по целям вблизи Ормузского пролива.

Иранский аэропорт подвергся нападению в рамках новой волны атак США01.09.26, 22:32 • 7754 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран