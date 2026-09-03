Венс каже, що іранський конфлікт не є війною
Київ • УНН
Віцепрезидент США заявив, що активних обстрілів немає після завершення ударів. За його словами, Іран атакує судна в Ормузькій протоці.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що триваючий конфлікт між Сполученими Штатами та Іраном не є війною, через два дні після того, як США завершили свій останній раунд ударів, передає УНН із посиланням на AP.
"Я б не назвав це війною зараз", – сказав Венс після того, як журналіст використав цей термін. "Активних обстрілів немає".
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"Основні бойові операції" тривали лише близько шести тижнів, протягом яких значна частина військового потенціалу Ірану була знищена, стверджував він.
Але він каже, що Іран продовжує обстрілювати судна, що проходять через Ормузьку протоку, і що США повинні захищати світове судноплавство.
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Контекст
28 лютого 2026 року Ізраїль та США розпочали спільну атаку ракетами авіацією і безпілотнимками по Ірану. Операція, що отримала в Ізраїлі кодову назву "Ревучий лев" та "Епічна лють" в США.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що метою є знищення ракетного та військового потенціалу Ірану, запобігання створення ним ядерної зброї і повалення поточного режиму.