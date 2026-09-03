Нафта подешевшала на тлі невизначеності навколо ударів США та Ірану

Ціни на нафту 3 вересня трохи знизилися. Це сталося на тлі того, як інвестори оцінювали невизначеність, пов'язану з поновленням ударів між США та Іраном, які можуть порушити постачання з Близького Сходу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Як змінилися ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 59 центів, або на 0,62%, до 95,04 долара за барель о 05:09 за Гринвічем (08:09 за Києвом).

Ф'ючерси на нафту нафти марки West Texas Intermediate знизилися на 38 центів, або на 0,42%, до 90,63 долара.

Під час попередньої торгової сесії ціни на нафту марок Brent та WTI коливалися між зростанням на 2 долари за барель та падінням на 1 долар за барель. Сесійні максимуми за обома індексами досягли найвищих показників із 24 липня.

Які причини

Ціни на нафту знизилися на тлі попередніх ознак послаблення останнього загострення ситуації, на тлі того, що підтверджених перестрілок з опівдня середи за сіднейським часом не було, зазначив аналітик IG Тоні Сікамор у своїй записці.

Останні удари стали наймасштабнішим обміном вогнем між США та Іраном з липня, і війна триває вже сьомий місяць.

Президент США Дональд Трамп заявив 2 вересня, що відновлена ​​кампанія США проти Ірану не триватиме "надто довго" і що американські сили завдали ударів по іранських радіолокаційних та ракетних системах.

"Ми знищили все нове обладнання, яке вони намагалися встановити вздовж Ормузької протоки – частина оборонна, частина наступальна… Це була дуже потужна атака минулої ночі, і ми готові провести ще одну будь-коли, коли захочемо", – сказав Трамп.

Нова кампанія США проти Ірану не триватиме надто довго - Трамп

Що кажуть аналітики

"Якщо це пом'якшення збережеться, а це велике питання, то невдовзі обсяги поставок нафти з Ормузької протоки через так звані "тіньові судна" і перевантаження з одного судна на інше повернуться до рівнів, які ми спостерігали наприкінці минулого тижня", - сказав Сікамор.

За попередніми даними Kpler, опублікованими в середу, через Ормузьку протоку пройшли чотири товарні судна, що нижче за середній показник за 10 днів, що становить близько 13.

Які дії Ірану

Іран також додав ще кілька суден до списку, який він вважає такими, що не відповідають вимогам, і на які можуть бути накладені штрафи, конфіскація або затримання, якщо вони спробують пройти через протоку.

Ірак збільшив експорт нафти в серпні приблизно до 2,34 млн барелів на добу з приблизно 1,35 млн барелів на добу в липні, повідомили в середу два іракські представники енергетичних відомств. Очікується, що експорт у вересні також збільшиться, на тлі того, як значні знижки та схвалення Іраном проходу іракських танкерів через Ормузьку протоку стимулювали покупців.

Скільки нафти йде через Ормузьку протоку

У вівторок США заявили, що у понеділок через Ормузьку протоку пройшло 17 мільйонів барелів нафти, назвавши це найбільшим обсягом нафти, що пройшла через цей водний шлях від початку американсько-ізраїльської війни проти Ірану.