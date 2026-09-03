Нефть подешевела на фоне неопределённости вокруг ударов США и Ирана

Цены на нефть 3 сентября немного снизились. Это произошло на фоне того, что инвесторы оценивали неопределенность, связанную с возобновлением ударов между США и Ираном, которые могут нарушить поставки с Ближнего Востока, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 59 центов, или на 0,62%, до 95,04 доллара за баррель в 05:09 по Гринвичу (08:09 по киевскому времени).

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate снизились на 38 центов, или на 0,42%, до 90,63 доллара.

Во время предыдущей торговой сессии цены на нефть марок Brent и WTI колебались между ростом на 2 доллара за баррель и падением на 1 доллар за баррель. Сессионные максимумы по обоим индексам достигли самых высоких показателей с 24 июля.

Каковы причины

Цены на нефть снизились на фоне первых признаков ослабления последнего обострения ситуации, поскольку подтвержденных перестрелок с полудня среды по сиднейскому времени не было, отметил аналитик IG Тони Сикамор в своей записке.

Последние удары стали крупнейшим обменом огнем между США и Ираном с июля, и война продолжается уже седьмой месяц.

Президент США Дональд Трамп заявил 2 сентября, что возобновленная кампания США против Ирана не продлится "слишком долго" и что американские силы нанесли удары по иранским радиолокационным и ракетным системам.

"Мы уничтожили все новое оборудование, которое они пытались установить вдоль Ормузского пролива, — часть оборонительного, часть наступательного… Это была очень мощная атака прошлой ночью, и мы готовы провести еще одну в любое время, когда захотим", — сказал Трамп.

Новая кампания США против Ирана не продлится слишком долго — Трамп

Что говорят аналитики

"Если это смягчение сохранится, а это большой вопрос, то вскоре объемы поставок нефти через Ормузский пролив с помощью так называемых "теневых судов" и перегрузки с одного судна на другое вернутся к уровням, которые мы наблюдали в конце прошлой недели", — сказал Сикамор.

Согласно предварительным данным Kpler, опубликованным в среду, через Ормузский пролив прошли четыре товарных судна, что ниже среднего показателя за 10 дней, составляющего около 13.

Какие действия Ирана

Иран также добавил еще несколько судов в список тех, которые он считает не соответствующими требованиям, и на которые могут быть наложены штрафы, конфискация или задержание, если они попытаются пройти через пролив.

Ирак увеличил экспорт нефти в августе примерно до 2,34 млн баррелей в сутки с примерно 1,35 млн баррелей в сутки в июле, сообщили в среду два иракских представителя энергетических ведомств. Ожидается, что экспорт в сентябре также увеличится на фоне того, что значительные скидки и одобрение Ираном прохода иракских танкеров через Ормузский пролив стимулировали покупателей.

Сколько нефти проходит через Ормузский пролив

Во вторник США заявили, что в понедельник через Ормузский пролив прошло 17 миллионов баррелей нефти, назвав это крупнейшим объемом нефти, прошедшим через этот водный путь с начала американо-израильской войны против Ирана.