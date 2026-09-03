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Венс говорит, что иранский конфликт не является войной

Киев • УНН

 • 1332 просмотра

Вице-президент США заявил, что после завершения ударов активных обстрелов нет. По его словам, Иран атакует суда в Ормузском проливе.

Венс говорит, что иранский конфликт не является войной

Вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что продолжающийся конфликт между Соединёнными Штатами и Ираном не является войной, через два дня после того, как США завершили свой последний раунд ударов, передаёт УНН со ссылкой на AP.

"Я бы не назвал это войной сейчас", — сказал Венс после того, как журналист употребил этот термин. "Активных обстрелов нет".

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Он утверждал, что "основные боевые операции" продолжались лишь около шести недель, в течение которых значительная часть военного потенциала Ирана была уничтожена.

Но он говорит, что Иран продолжает обстреливать суда, проходящие через Ормузский пролив, и что США должны защищать мировое судоходство.

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Контекст

28 февраля 2026 года Израиль и США начали совместную атаку ракетами, авиацией и беспилотниками по Ирану. Операция получила в Израиле кодовое название "Ревущий лев", а в США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп объявил, что целью является уничтожение ракетного и военного потенциала Ирана, предотвращение создания им ядерного оружия и свержение нынешнего режима.

Антонина Туманова

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Джей Ди Вэнс
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Иран