Прецедент для окупованих територій: Японія вимагає змінити карту, де Курили позначили російськими

$44.650.1851.990.35
ukenru
Ексклюзив
16:18 • 9702 перегляди
По 5 тис. доларів кожному: Трамп вдається до популізму заради політичного виживання - експерт
15:21 • 11961 перегляди
Туск заявив, що спецслужби України та Польщі запобігли загрозі на одному з прикордонних переходів
13:12 • 14795 перегляди
Балістична ракета FP-7 від Fire Point буде готова до бойового застосування протягом кількох тижнів - СЕО компаніїPhoto
Ексклюзив
12:51 • 14583 перегляди
Україну чекає дощовий вікенд: на заході й півночі температура впаде до 18°
Ексклюзив
12:21 • 12721 перегляди
Укрзалізниця вводить обмеження на сполучення Харків - Ізюм: як дістатися між містамиPhoto
12:17 • 11648 перегляди
Інфляція в Україні у серпні прискорилася до 8,1%. У НБУ назвали причини
10 вересня, 12:05 • 10547 перегляди
Жовтий рівень дронової загрози - чи можуть діти залишатися в класах і що робити педагогам
10 вересня, 11:21 • 12527 перегляди
Fire Point стирає поняття "глибокого тилу" рф: FP-1 уразив ціль на Уралі - СЕО компанії Ірина Терех
Ексклюзив
10 вересня, 10:20 • 17288 перегляди
Понад 30 тисяч хасидів уже прибули до України на святкування юдейського Нового року - ДПСУ
10 вересня, 10:12 • 30692 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3.8м/с
59%
749мм
Популярнi новини
російські удари залишили частину споживачів без світла у трьох областях України10 вересня, 08:15 • 4414 перегляди
Біля берегів Норвегії підводні човни рф намагалися випробувати секретну зброю - Reuters10 вересня, 09:10 • 21273 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 31305 перегляди
Відстрочку для педагогів шкіл тепер можна оформити в "Резерв+"10 вересня, 11:00 • 11796 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point14:49 • 11682 перегляди
Публікації
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point14:49 • 11757 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 30695 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 31363 перегляди
Чому під час стресу ми починаємо їсти більше і як зупинити емоційне переїдання
Ексклюзив
10 вересня, 06:57 • 41461 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 54521 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Павлоград
Польща
Реклама
УНН Lite
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10 вересня, 01:05 • 37151 перегляди
Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестиваліPhoto10 вересня, 00:05 • 36458 перегляди
Колишня дружина Маска розкрила скандальне прізвисько, яке він нібито дав матерям своїх 14 дітей9 вересня, 23:06 • 37479 перегляди
Чи помирилися принц Гаррі та король Чарльз III після його повернення до Великої Британії?9 вересня, 22:05 • 36019 перегляди
Настю Каменських внесли до "Миротворця" після заяв про українську мову та "кісту"9 вересня, 20:58 • 35553 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Bild
Шахед-136
Техніка

Прецедент для окупованих територій: Японія вимагає змінити карту, де Курили позначили російськими

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Токіо вимагає виправити карту, де чотири спірні острови позначені як територія росії. Автор погодився змінити японську версію.

Прецедент для окупованих територій: Японія вимагає змінити карту, де Курили позначили російськими

Японія вимагає виправити карту світу через зображення спірних Курильських островів як території росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на FNN. 

Йдеться про карту світу, створену американським картографом Томом Паттерсоном. Вона використовує рівновелику проєкцію Equal Earth, яка дає змогу точніше передавати співвідношення площ континентів.

Деталі

Японський уряд заявив, що позначення чотирьох спірних островів як території росії суперечить офіційній позиції Токіо. Головний секретар кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара повідомив, що через дипломатичні канали було направлено вимогу внести виправлення.

За даними FNN, Паттерсон погодився змінити японську версію карти, позначивши спірні острови тим самим кольором, що й решту території Японії. Водночас англомовну версію карти він планує залишити без змін, пояснюючи це необхідністю відображати фактичний контроль росії над островами.

Яку роль у територіальній суперечці відіграє ООН

4 вересня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо ширшого використання рівновеликих картографічних проєкцій. За документ проголосували 164 держави, проти виступили США, ще шість країн, зокрема Україна, утрималися. 

Важливо розуміти, що резолюція не встановлює нових міжнародно визнаних кордонів, не визначає суверенітет над спірними територіями та не робить карту Equal Earth офіційною єдиною картою світу. Проблема виникла на тлі давньої територіальної суперечки між Японією та росією щодо Ітурупа, Кунашира, Шикотана та групи островів Хабомаї. Токіо вважає ці території своїми Північними територіями, тоді як росія контролює їх із 1945 року та вважає частиною Курильських островів.

Що цьому передувало

Питання карти набуло додаткової актуальності після візиту володимира путіна на Ітуруп у серпні 2026 року. Японія тоді висловила протест через поїздку російського президента на територію, яку Токіо вважає своєю.

Окремі застереження щодо політичних позначень на картах висловлювала і Україна. Київ наголошував, що картографічні матеріали не повинні створювати враження легітимізації російських претензій на тимчасово окуповані українські території.

Водночас сама проєкція Equal Earth не визначає державну належність територій. Вона лише картографічний спосіб відображення Землі, який зберігає відносні площі країн і континентів точніше, ніж проєкція Меркатора.

Що потрібно знати про територіальний спір Японії та росії 

Територіальна суперечка між Японією та росією щодо чотирьох островів південної частини Курильського архіпелагу триває десятиліттями. Йдеться про Ітуруп, Кунашир, Шикотан та острови Хабомаї, які Токіо називає "Північними територіями" та вважає своєю невід’ємною частиною. росія фактично контролює ці території з кінця Другої світової війни.

Після капітуляції Японії у 1945 році Радянський Союз встановив контроль над островами. Японія наполягає, що вони не входять до складу Курильських островів, від яких Токіо відмовився за Сан-Франциським мирним договором 1951 року. Через суперечку між країнами досі не уклали мирний договір, який би остаточно врегулював відносини після Другої світової війни.

Москва зі свого боку вважає питання територіальної належності островів закритим. росія регулярно проводить там військові навчання та розвиває інфраструктуру, що викликає протести японської сторони.

Нагадаємо

У серпні 2026 року росія провела ракетні навчання біля спірних із Японією островів. Тоді зс рф запустили ракети з підводного човна, крейсера та "Бастіону" по цілях за понад 300 км біля Південних Курил.

Олександра Василенко

Світ
Володимир Путін
Організація Об'єднаних Націй
Японія
Сполучені Штати Америки
Україна