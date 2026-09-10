Прецедент для окупованих територій: Японія вимагає змінити карту, де Курили позначили російськими

Японія вимагає виправити карту світу через зображення спірних Курильських островів як території росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на FNN.

Йдеться про карту світу, створену американським картографом Томом Паттерсоном. Вона використовує рівновелику проєкцію Equal Earth, яка дає змогу точніше передавати співвідношення площ континентів.

Деталі

Японський уряд заявив, що позначення чотирьох спірних островів як території росії суперечить офіційній позиції Токіо. Головний секретар кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара повідомив, що через дипломатичні канали було направлено вимогу внести виправлення.

За даними FNN, Паттерсон погодився змінити японську версію карти, позначивши спірні острови тим самим кольором, що й решту території Японії. Водночас англомовну версію карти він планує залишити без змін, пояснюючи це необхідністю відображати фактичний контроль росії над островами.

Яку роль у територіальній суперечці відіграє ООН

4 вересня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо ширшого використання рівновеликих картографічних проєкцій. За документ проголосували 164 держави, проти виступили США, ще шість країн, зокрема Україна, утрималися.

Важливо розуміти, що резолюція не встановлює нових міжнародно визнаних кордонів, не визначає суверенітет над спірними територіями та не робить карту Equal Earth офіційною єдиною картою світу. Проблема виникла на тлі давньої територіальної суперечки між Японією та росією щодо Ітурупа, Кунашира, Шикотана та групи островів Хабомаї. Токіо вважає ці території своїми Північними територіями, тоді як росія контролює їх із 1945 року та вважає частиною Курильських островів.

Що цьому передувало

Питання карти набуло додаткової актуальності після візиту володимира путіна на Ітуруп у серпні 2026 року. Японія тоді висловила протест через поїздку російського президента на територію, яку Токіо вважає своєю.

Окремі застереження щодо політичних позначень на картах висловлювала і Україна. Київ наголошував, що картографічні матеріали не повинні створювати враження легітимізації російських претензій на тимчасово окуповані українські території.

Водночас сама проєкція Equal Earth не визначає державну належність територій. Вона лише картографічний спосіб відображення Землі, який зберігає відносні площі країн і континентів точніше, ніж проєкція Меркатора.

Що потрібно знати про територіальний спір Японії та росії

Територіальна суперечка між Японією та росією щодо чотирьох островів південної частини Курильського архіпелагу триває десятиліттями. Йдеться про Ітуруп, Кунашир, Шикотан та острови Хабомаї, які Токіо називає "Північними територіями" та вважає своєю невід’ємною частиною. росія фактично контролює ці території з кінця Другої світової війни.

Після капітуляції Японії у 1945 році Радянський Союз встановив контроль над островами. Японія наполягає, що вони не входять до складу Курильських островів, від яких Токіо відмовився за Сан-Франциським мирним договором 1951 року. Через суперечку між країнами досі не уклали мирний договір, який би остаточно врегулював відносини після Другої світової війни.

Москва зі свого боку вважає питання територіальної належності островів закритим. росія регулярно проводить там військові навчання та розвиває інфраструктуру, що викликає протести японської сторони.

Нагадаємо

У серпні 2026 року росія провела ракетні навчання біля спірних із Японією островів. Тоді зс рф запустили ракети з підводного човна, крейсера та "Бастіону" по цілях за понад 300 км біля Південних Курил.