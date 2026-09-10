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Прецедент для оккупированных территорий: Япония требует изменить карту, на которой Курильские острова обозначены как российские

Киев • УНН

 • 1522 просмотра

Токио требует исправить карту, на которой четыре спорных острова обозначены как территория России. Автор согласился изменить японскую версию.

Прецедент для оккупированных территорий: Япония требует изменить карту, на которой Курильские острова обозначены как российские

Япония требует исправить карту мира из-за изображения спорных Курильских островов как территории России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FNN. 

Речь идет о карте мира, созданной американским картографом Томом Паттерсоном. Она использует равновеликую проекцию Equal Earth, которая позволяет точнее передавать соотношение площадей континентов.

Детали

Правительство Японии заявило, что обозначение четырех спорных островов как территории России противоречит официальной позиции Токио. Главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара сообщил, что по дипломатическим каналам было направлено требование внести исправления.

По данным FNN, Паттерсон согласился изменить японскую версию карты, обозначив спорные острова тем же цветом, что и остальную территорию Японии. В то же время англоязычную версию карты он планирует оставить без изменений, объясняя это необходимостью отражать фактический контроль России над островами.

Какую роль в территориальном споре играет ООН

4 сентября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о более широком использовании равновеликих картографических проекций. За документ проголосовали 164 государства, против выступили США, еще шесть стран, в частности Украина, воздержались. 

Важно понимать, что резолюция не устанавливает новых международно признанных границ, не определяет суверенитет над спорными территориями и не делает карту Equal Earth официальной единственной картой мира. Проблема возникла на фоне давнего территориального спора между Японией и Россией относительно Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи. Токио считает эти территории своими Северными территориями, тогда как Россия контролирует их с 1945 года и считает частью Курильских островов.

Что этому предшествовало

Вопрос карты приобрел дополнительную актуальность после визита Владимира Путина на Итуруп в августе 2026 года. Япония тогда выразила протест из-за поездки российского президента на территорию, которую Токио считает своей.

Отдельные предостережения относительно политических обозначений на картах высказывала и Украина. Киев подчеркивал, что картографические материалы не должны создавать впечатление легитимизации российских претензий на временно оккупированные украинские территории.

В то же время сама проекция Equal Earth не определяет государственную принадлежность территорий. Это лишь картографический способ отображения Земли, который сохраняет относительные площади стран и континентов точнее, чем проекция Меркатора.

Что нужно знать о территориальном споре Японии и России 

Территориальный спор между Японией и Россией относительно четырех островов южной части Курильского архипелага продолжается десятилетиями. Речь идет об Итурупе, Кунашире, Шикотане и островах Хабомаи, которые Токио называет "Северными территориями" и считает своей неотъемлемой частью. Россия фактически контролирует эти территории с конца Второй мировой войны.

После капитуляции Японии в 1945 году Советский Союз установил контроль над островами. Япония настаивает, что они не входят в состав Курильских островов, от которых Токио отказался по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года. Из-за спора между странами до сих пор не заключен мирный договор, который окончательно урегулировал бы отношения после Второй мировой войны.

Москва со своей стороны считает вопрос территориальной принадлежности островов закрытым. Россия регулярно проводит там военные учения и развивает инфраструктуру, что вызывает протесты японской стороны.

Напомним

В августе 2026 года Россия провела ракетные учения возле спорных с Японией островов. Тогда ВС РФ запустили ракеты с подводной лодки, крейсера и "Бастиона" по целям на расстоянии более 300 км возле Южных Курил.

Александра Василенко

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