Супутникові знімки показали наслідки удару по 3 носіях "Калібрів" у новоросійську

Нові супутникові знімки показали пошкодження 3 російських кораблів – носіїв крилатих ракет "Калібр" після комбінованого удару Сил оборони України по військовому порту новоросійська в ніч проти 9 вересня. Два з них, за оцінкою Defense Express, втратили боєздатність і потребуватимуть капітального ремонту, пише УНН.

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Найсерйозніших пошкоджень зазнали фрегат "Адмирал Эссен" проєкту 11356Р та малий ракетний корабель "Буян-М" проєкту 21631. Обидва можуть запускати крилаті ракети 3М14 "Калібр".

На супутникових знімках "Адмирала Эссена" видно наслідки влучання в передню частину надбудови, після якого на кораблі виникла пожежа. Ураження фрегата раніше підтверджувало Головне управління розвідки.

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"Буян-М" отримав влучання в кормову частину, де також спалахнула серйозна пожежа. Defense Express зазначає, що остаточний масштаб пошкоджень обох кораблів поки невідомий, однак за супутниковими знімками вони наразі небоєздатні. Для "Буян-М" видання не виключає навіть списання, якщо ремонт виявиться недоцільним.

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Також було уражено фрегат "Адмирал Макаров" проєкту 11356Р. За наявними знімками, його пошкодження виглядають менш значними, ніж у 2 інших кораблів.

У ВМС України раніше повідомляли, що для ураження "Адмирала Эссена" застосували українську протикорабельну ракету "Нептун". Defense Express припускає, що такою ж ракетою могли уразити й "Буян-М", однак підтвердження цього наразі немає.

Таким чином, за оцінкою видання, після атаки російський Чорноморський флот щонайменше тимчасово втратив 2 носії "Калібрів", які потребуватимуть тривалого ремонту.

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