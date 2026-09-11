Спутниковые снимки показали последствия удара по 3 носителям «Калибров» в Новороссийске
Киев • УНН
После удара по порту Новороссийска повреждены три российских корабля. Два носителя «Калибров» могут потребовать длительного ремонта.
Новые спутниковые снимки показали повреждения 3 российских кораблей — носителей крылатых ракет «Калибр» после комбинированного удара Сил обороны Украины по военному порту Новороссийска в ночь на 9 сентября. Два из них, по оценке Defense Express, потеряли боеспособность и потребуют капитального ремонта, пишет УНН.
Детали
Наиболее серьезные повреждения получили фрегат «Адмирал Эссен» проекта 11356Р и малый ракетный корабль «Буян-М» проекта 21631. Оба могут запускать крылатые ракеты 3М14 «Калибр».
На спутниковых снимках «Адмирала Эссена» видны последствия попадания в переднюю часть надстройки, после которого на корабле возник пожар. Поражение фрегата ранее подтверждало Главное управление разведки.
Два корабля могли надолго выйти из строя
«Буян-М» получил попадание в кормовую часть, где также вспыхнул сильный пожар. Defense Express отмечает, что окончательный масштаб повреждений обоих кораблей пока неизвестен, однако, судя по спутниковым снимкам, в настоящее время они небоеспособны. Для «Буян-М» издание не исключает даже списания, если ремонт окажется нецелесообразным.
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Также был поражен фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356Р. Судя по имеющимся снимкам, его повреждения выглядят менее значительными, чем у 2 других кораблей.
В ВМС Украины ранее сообщали, что для поражения «Адмирала Эссена» применили украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Defense Express предполагает, что такой же ракетой могли поразить и «Буян-М», однако подтверждения этого пока нет.
Таким образом, по оценке издания, после атаки российский Черноморский флот как минимум временно потерял 2 носителя «Калибров», которые потребуют длительного ремонта.
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