В Новороссийске после ночной атаки горит мазутный терминал — OSINT-анализ

В ночь на 9 сентября беспилотники атаковали российский Новороссийск, после чего на территории предприятий вспыхнули пожары. OSINT-аналитик ASTRA по кадрам очевидцев установил, что возгорание произошло на новороссийском мазутном терминале, пишет УНН.

Детали

Мэр города андрий кравченко сообщил об "отражении атаки БПЛА" и попадании обломков беспилотников на территории нескольких предприятий и вблизи жилого дома. По предварительным данным местных властей, пострадавших нет.

По данным ASTRA, геолокация опубликованных очевидцами кадров указывает на территорию ООО "новороссийский мазутный терминал".

Предприятие входит в новороссийский транспортный узел и расположено на территории Новороссийского морского торгового порта — крупнейшего морского порта россии.

В Новороссийске после ночной атаки вспыхнул масштабный пожар в районе портовой инфраструктуры