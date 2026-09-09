В Новороссийске после ночной атаки горит мазутный терминал — OSINT-анализ
Киев • УНН
OSINT-аналитики локализовали пожар после ночной атаки на мазутном терминале Новороссийска. Местные власти заявили об отсутствии пострадавших.
В ночь на 9 сентября беспилотники атаковали российский Новороссийск, после чего на территории предприятий вспыхнули пожары. OSINT-аналитик ASTRA по кадрам очевидцев установил, что возгорание произошло на новороссийском мазутном терминале, пишет УНН.
Детали
Мэр города андрий кравченко сообщил об "отражении атаки БПЛА" и попадании обломков беспилотников на территории нескольких предприятий и вблизи жилого дома. По предварительным данным местных властей, пострадавших нет.
По данным ASTRA, геолокация опубликованных очевидцами кадров указывает на территорию ООО "новороссийский мазутный терминал".
Предприятие входит в новороссийский транспортный узел и расположено на территории Новороссийского морского торгового порта — крупнейшего морского порта россии.
В Новороссийске после ночной атаки вспыхнул масштабный пожар в районе портовой инфраструктуры09.09.26, 00:40 • 10128 просмотров