Украинские военные с помощью дронов FP-1 поразили военно-морскую базу рф в новороссийске

Силы обороны в ночь на 9 сентября поразили военно-морскую базу в новороссийске в краснодарском регионе россии, в частности военные корабли и носители "Калибров". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Мы отвечаем россии на ее ежедневные террористические удары — эффективно и фактически по всей географии. За эти сутки есть результаты в новороссийске в краснодарском регионе. Поражена военно-морская база: терминал, задействованный в отгрузке нефти, объекты военной гавани, военные корабли, носители "Калибров". Благодарю воинов СБУ, СБС, ВМС ВСУ, ГУР, ГПСУ за меткость. Благодарю каждого, кто развивает потенциал наших дальнобойных санкций, чтобы российская война все больше ощущалась там, откуда она пришла - отметил Президент.

В Генеральном штабе Украины добавили, что в результате атаки на территории военно-морской базы, а также мазутного терминала морского порта зафиксированы пожары. Также подтверждены взрывы в районах базирования кораблей. Степень причиненных повреждений уточняется.

Украинская компания — производитель ударных дронов Fire Point также сообщила, что удар по новороссийску был нанесен с помощью беспилотников FP-1.

новороссийск является одним из ключевых портовых центров россии на Черном море. Здесь базируется значительная часть Черноморского флота рф, а через местные терминалы осуществляется экспорт нефти, нефтепродуктов, зерна и других грузов. Экспорт приносит значительные доходы, которые наполняют бюджет государства-агрессора и финансируют его войну против Украины - отметили в Fire Point.

По информации компании, в результате атаки подтверждено попадание и последующее возгорание резервуаров новороссийского мазутного терминала, проектная мощность которого составляет около 4 млн т/год. Также зафиксирован пожар вследствие попадания на зерновом терминале КСК, проектная мощность которого составляет около 2,5 млн т/год. Кроме того, зафиксирован пожар на территории Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота РФ, там поражены корабли-ракетоносцы.

Украинские военные с помощью дронов FP-1 уничтожили 3 вертолёта в рф