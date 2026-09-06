Украинские военные с помощью дронов FP-1 уничтожили 3 вертолёта в рф

Украинские военные с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 уничтожили 3 вертолёта российских военных в аэропорту Сочи. Об этом сообщила компания-производитель ударных дронов Fire Point, пишет УНН.

Детали

По информации компании, Силы обороны атаковали аэропорт в Сочи 4 сентября.

Дроны FP-1 уничтожили вертолёты Ка-52, Ми-28, а также повредили Ми-8 - говорится в сообщении.

Ранее компания-производитель ударных дронов Fire Point сообщила о том, что украинские военные поразили рязанский нефтеперерабатывающий завод с помощью дальнобойных БПЛА FP-1. В результате удара НПЗ остановил работу.