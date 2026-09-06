Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували рязанський НПЗ
Київ • УНН
Українські військові атакували Рязанський НПЗ далекобійними дронами FP-1. На території підприємства спалахнула пожежа.
Українські військові 6 вересня уразили за допомогою далекобійних БпЛА FP-1 одне з найбільших підприємств із переробки нафти в росії - рязанський нафтопереробний завод. Про це повідомила компанія-виробник ударних дронів Fire Point, пише УНН.
Деталі
Сили оборони України уразили рязанський НПЗ за допомогою БпЛА FP-1. рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших НПЗ росії, потужністю близько 17 млн тонн нафти на рік
Як зазначається, після атаки на території підприємства спалахнула пожежа.
Співзасновник українського виробника далекобійного озброєння Fire Point Денис Штілерман також підтвердив, що військові уразили рязанський НПЗ.
Раніше УНН повідомляв, що росіяни були вимушені задіяти ударний гвинтокрил КА-52 для збиття БПЛА, який атакував місцевий нафтопереробний завод.
Додатково
рязанський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств із переробки нафти в росії. Його проєктна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік (приблизно 4,9% від загального обсягу нафтопереробки в рф).
Завод входить до структури "роснєфті". Дане підприємство неодноразово зазнавало ударів та атак безпілотників Сил оборони України (зокрема у травні, липні та вересні 2026 року). Попередні атаки призводили до суттєвих пошкоджень технологічних установок, тривалих зупинок первинної та вторинної переробки нафти й пожеж на території заводу.
Нагадаємо
Після ударів Сил оборони зупинили роботу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" і "НОВАТЭК-Усть-Луга" у росії.