Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали рязанский НПЗ
Киев • УНН
Украинские военные атаковали Рязанский НПЗ дальнобойными дронами FP-1. На территории предприятия вспыхнул пожар.
Украинские военные 6 сентября с помощью дальнобойных БпЛА FP-1 поразили одно из крупнейших предприятий по переработке нефти в россии - рязанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщила компания-производитель ударных дронов Fire Point, пишет УНН.
Детали
Силы обороны Украины поразили рязанский НПЗ с помощью БпЛА FP-1. рязанский нефтеперерабатывающий завод - один из крупнейших НПЗ россии, его мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год
Как отмечается, после атаки на территории предприятия вспыхнул пожар.
Сооснователь украинского производителя дальнобойного вооружения Fire Point Денис Штилерман также подтвердил, что военные поразили Рязанский НПЗ.
Ранее УНН сообщал, что россияне были вынуждены задействовать ударный вертолёт Ка-52 для сбития БПЛА, который атаковал местный нефтеперерабатывающий завод.
Дополнительно
Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий по переработке нефти в россии. Его проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год (примерно 4,9% от общего объёма нефтепереработки в РФ).
Завод входит в структуру "роснефти". Данное предприятие неоднократно подвергалось ударам и атакам беспилотников Сил обороны Украины (в частности, в мае, июле и сентябре 2026 года). Предыдущие атаки приводили к существенным повреждениям технологических установок, длительным остановкам первичной и вторичной переработки нефти и пожарам на территории завода.
Напомним
После ударов Сил обороны остановили работу ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и "НОВАТЭК-Усть-Луга" в россии.