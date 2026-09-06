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The Guardian
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The Times

БПЛА атакували рязанський НПЗ: росіяни підняли гвинтокрил Ка-52

Київ • УНН

 • 320 перегляди

БПЛА атакували рязанський нафтопереробний завод у росії. Для їхнього збиття залучили ударний гелікоптер Ка-52, про постраждалих не повідомляють.

БПЛА атакували рязанський НПЗ: росіяни підняли гвинтокрил Ка-52

У неділю, 6 вересня, в російській разяні БПЛА атакували місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.

Деталі

В мережі з’явились відповідні відеокадри. росіяни навіть були вимушені задіяти ударний гвинтокрил КА-52 для збиття.

Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляється.

Додатково

рязанський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств із переробки нафти в росії. Його проєктна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік (приблизно 4,9% від загального обсягу нафтопереробки в рф).

Завод входить до структури "роснєфті". Дане підприємство неодноразово зазнавало ударів та атак безпілотників Сил оборони України (зокрема у травні, липні та вересні 2026 року). Попередні атаки призводили до суттєвих пошкоджень технологічних установок, тривалих зупинок первинної та вторинної переробки нафти й пожеж на території заводу.

Нагадаємо

Після ударів Сил оборони зупинили роботу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" і "НОВАТЭК-Усть-Луга" у росії.

Євген Устименко

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