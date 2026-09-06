БПЛА атакували рязанський НПЗ: росіяни підняли гвинтокрил Ка-52
Київ • УНН
БПЛА атакували рязанський нафтопереробний завод у росії. Для їхнього збиття залучили ударний гелікоптер Ка-52, про постраждалих не повідомляють.
У неділю, 6 вересня, в російській разяні БПЛА атакували місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.
Деталі
В мережі з’явились відповідні відеокадри. росіяни навіть були вимушені задіяти ударний гвинтокрил КА-52 для збиття.
Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляється.
Додатково
рязанський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств із переробки нафти в росії. Його проєктна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік (приблизно 4,9% від загального обсягу нафтопереробки в рф).
Завод входить до структури "роснєфті". Дане підприємство неодноразово зазнавало ударів та атак безпілотників Сил оборони України (зокрема у травні, липні та вересні 2026 року). Попередні атаки призводили до суттєвих пошкоджень технологічних установок, тривалих зупинок первинної та вторинної переробки нафти й пожеж на території заводу.
Нагадаємо
Після ударів Сил оборони зупинили роботу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" і "НОВАТЭК-Усть-Луга" у росії.