БПЛА атаковали рязанский НПЗ: россияне подняли вертолёт Ка-52
Киев • УНН
БПЛА атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод в россии. Для их уничтожения привлекли ударный вертолёт Ка-52, о пострадавших не сообщается.
В воскресенье, 6 сентября, БПЛА атаковали местный нефтеперерабатывающий завод в российской рязани. Об этом сообщили российские "медиа", передаёт УНН.
Детали
В сети появились соответствующие видеокадры. россиянам даже пришлось задействовать ударный вертолёт Ка-52 для сбития.
О погибших или пострадавших пока не сообщается.
Дополнительно
рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий по переработке нефти в россии. Его проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год (примерно 4,9% от общего объёма нефтепереработки в рф).
Завод входит в структуру "роснефти". Данное предприятие неоднократно подвергалось ударам и атакам беспилотников Сил обороны Украины (в частности, в мае, июле и сентябре 2026 года). Предыдущие атаки приводили к существенным повреждениям технологических установок, длительным остановкам первичной и вторичной переработки нефти и пожарам на территории завода.
Напомним
После ударов Сил обороны остановили работу ООО "ЛУКОЙЛ-нижегороднефтеоргсинтез" и "НОВАТЭК-Усть-Луга" в россии.