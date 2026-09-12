російським олігархам і бізнесу не має бути спокою у світі - Зеленський

Для російського бізнесу, який сплачує податки в бюджет війни, та російських олігархів, без яких неможливо уявити путінську систему, не має бути спокійного місця у світі, доки триває російсько-українська війна. Про це заявив Володимир Зеленський, передає УНН.

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Коли українська економіка для росії - це просто мішень, точно не час Європі сприймати російських олігархів як друзів. Коли росія використовує кожне євро і долар для затягування війни, це аморально та самовбивчо - дарувати російському бізнесу можливості жити так, щоб не відчувати наслідків війни - зазначив Президент України.

Він додав, що санкції повинні працювати й надалі так, щоб з боку російського бізнесу був чіткий запит до російського керівництва на припинення війни.

Санкційні режими партнерів від першого дня війни будувались так, щоб російське керівництво не могло обіцяти наближеним бізнесменам, що вони не відчують наслідків війни - йдеться в заяві глави держави.

Зеленський заявив про фактично безперервні удари рф і розкритикував реакцію світу