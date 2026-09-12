российским олигархам и бизнесу не должно быть покоя в мире - Зеленский

Для российского бизнеса, который платит налоги в бюджет войны, и российских олигархов, без которых невозможно представить путинскую систему, не должно быть спокойного места в мире, пока продолжается российско-украинская война. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает УНН.

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Когда украинская экономика для россии - просто мишень, Европе точно не время воспринимать российских олигархов как друзей. Когда россия использует каждый евро и доллар для затягивания войны, аморально и самоубийственно - дарить российскому бизнесу возможности жить так, чтобы не ощущать последствий войны - отметил Президент Украины.

Он добавил, что санкции должны и дальше работать так, чтобы со стороны российского бизнеса был четкий запрос к российскому руководству на прекращение войны.

Санкционные режимы партнеров с первого дня войны выстраивались так, чтобы российское руководство не могло обещать приближенным бизнесменам, что они не ощутят последствий войны - говорится в заявлении главы государства.

Зеленский заявил о фактически непрерывных ударах рф и раскритиковал реакцию мира