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Корецький: атаки рф можуть позбавити бюджет України 70 млрд гривень податків

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Уряд готує страхування воєнних ризиків на 1 млрд доларів.

Корецький: атаки рф можуть позбавити бюджет України 70 млрд гривень податків

Через російські атаки на бізнес близько 70 млрд гривень податкових надходжень можуть не дійти до бюджету. Водночас ця цифра може збільшитися, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

За його словами, Кабінет міністрів вживає низку заходів підтримки.

Провели повну ревізію приміщень Фонду держмайна, державних підприємств і міністерств - пропонуємо бізнесу використовувати ці складські та виробничі площі

- йдеться у відповіді Корецького головному редактору The Economist Зенні Мінтон Беддоуз під час зустрічі YES–2026.

Він додав, що уряд готує децентралізацію логістики за прикладом енергетики: вже є план з ритейлерами й логістичними компаніями щодо його реалізації.

Також Україна домовляється із країнами-сусідами про гнучку, швидку систему перетину кордону.

Уряд планує передбачити окрему статтю бюджету попередньо в розмірі 1 млрд доларів для страхування воєнних ризиків - розраховуємо, що міжнародні партнери мультиплікують цю суму. Мета - сформувати резерв, що покриватиме 40–50% збитків від атак. Головне - це максимально спрощена процедура і швидка реакція

- зазначив Корецький.

Нагадаємо

Сергій Корецький заявив, що зима буде складною, але Україна підготувала плани стійкості та три сценарії реагування.

Євген Устименко

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