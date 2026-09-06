У росії повністю зупинив роботу рязанський НПЗ після удару дронів FP-1
Київ • УНН
рязанський НПЗ повністю зупинив роботу після удару Сил оборони України.
рязанський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу після удару Сил оборони України далекобійними БпЛА FP-1. Про це повідомила компанія-виробник ударних дронів Fire Point, пише УНН.
Деталі
У компанії зазначили, що майже 4 місяці тому, 15 травня, рязанський НПЗ зазнав масштабної атаки, внаслідок якої було пошкоджено майже всі установки первинної переробки нафти. Ремонт окремих установок тривав понад три місяці, після чого завод відновив переробку.
Але сьогодні, 6 вересня, дрони Fire Point знову навідались до рязанського нафтопереробного заводу. Внаслідок атаки підприємство повністю зупинило роботу для проведення ремонтів. І, схоже, цього разу теж надовго
Раніше компанія-виробник ударних дронів Fire Point повідомила про те, що українські військові уразили рязанський нафтопереробний завод за допомогою далекобійних БПЛА FP-1. У компанії також додали, що завдяки нанесеному удару було уражено найбільші установки первинної переробки нафти рязанського НПЗ.
Цей удар підтвердили також у Генеральному штабі України. За інформацією Генштаба, у ніч на 6 вересня Сили оборони уразили рязанський НПЗ, аеродром "Ростов-на-Дону" та три об'єкти ППО в рф.
Додатково
рязанський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств із переробки нафти в росії. Його проєктна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік (приблизно 4,9% від загального обсягу нафтопереробки в рф).
Завод входить до структури "роснєфті". Дане підприємство неодноразово зазнавало ударів та атак безпілотників Сил оборони України (зокрема у травні, липні та вересні 2026 року). Попередні атаки призводили до суттєвих пошкоджень технологічних установок, тривалих зупинок первинної та вторинної переробки нафти й пожеж на території заводу.
Нагадаємо
Після ударів Сил оборони зупинили роботу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" і "НОВАТЭК-Усть-Луга" у росії.