В россии полностью остановил работу рязанский НПЗ после удара дронов FP-1
Киев • УНН
рязанский НПЗ полностью остановил работу после удара Сил обороны Украины.
рязанский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил работу после удара Сил обороны Украины дальнобойными БПЛА FP-1. Об этом сообщила компания-производитель ударных дронов Fire Point, пишет УНН.
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В компании отметили, что почти 4 месяца назад, 15 мая, рязанский НПЗ подвергся масштабной атаке, в результате которой были повреждены почти все установки первичной переработки нефти. Ремонт отдельных установок продолжался более трех месяцев, после чего завод возобновил переработку.
Но сегодня, 6 сентября, дроны Fire Point вновь наведались на рязанский нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки предприятие полностью остановило работу для проведения ремонтов. И, похоже, на этот раз тоже надолго
Ранее компания-производитель ударных дронов Fire Point сообщила о том, что украинские военные поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод с помощью дальнобойных БПЛА FP-1. В компании также добавили, что благодаря нанесенному удару были поражены крупнейшие установки первичной переработки нефти рязанского НПЗ.
Этот удар подтвердили также в Генеральном штабе Украины. По информации Генштаба, в ночь на 6 сентября Силы обороны поразили Рязанский НПЗ, аэродром "Ростов-на-Дону" и три объекта ПВО в рф.
Дополнительно
Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий по переработке нефти в России. Его проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год (примерно 4,9% от общего объема нефтепереработки в рф).
Завод входит в структуру "Роснефти". Данное предприятие неоднократно подвергалось ударам и атакам беспилотников Сил обороны Украины (в частности, в мае, июле и сентябре 2026 года). Предыдущие атаки приводили к существенным повреждениям технологических установок, длительным остановкам первичной и вторичной переработки нефти и пожарам на территории завода.
Напомним
После ударов Сил обороны остановили работу ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и "НОВАТЭК-Усть-Луга" в россии.