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The Guardian

рязанський НПЗ, аеродром та три об'єкти ППО: Генштаб підтвердив удари Сил оборони по обʼєктах в рф

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Українські військові уразили рязанський НПЗ, аеродром та три об'єкти ППО в рф.

рязанський НПЗ, аеродром та три об'єкти ППО: Генштаб підтвердив удари Сил оборони по обʼєктах в рф

Сили оборони України у ніч на 6 вересня уразили низку обʼєктів на території рф. Про це повідомив Генеральний штаб України, пише УНН.

Деталі

Зокрема у Генштабі підтвердили ураження нафтопереробного заводу у рязані, який задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Також українські військові нанесли удав по аеродрому "Ростов-на-Дону". В районі обʼєкта зафіксовано пожежу.

Окрім того, у ростовській області Сили оборони уразили радіолокаційну станцію "Подльот" та два ЗРГК "Панцир-С1".

Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових цілях противника триває. Далі буде

 - наголосили в Генштабі.

Раніше компанія-виробник ударних дронів Fire Point повідомила про те, що українські військові уразили рязанський нафтопереробний завод за допомогою далекобійних БПЛА FP-1.

У компанії також додали, що завдяки нанесеному удару було уражено найбільші установки первинної переробки нафти рязанського НПЗ.

Підтверджено влучання безпілотників FP-1 по ректифікаційних колонах ЕЛОУ-АВТ-6 - найбільшої установки первинної переробки нафти на заводі потужністю 8,5 млн тонн на рік. Також підтверджено влучання по обладнанню установки АВТ-3 потужністю 3,1 млн тонн на рік. Загалом уражені установки забезпечують понад 77% усіх потужностей первинної переробки нафти рязанського НПЗ

- зазначили у компанії.

Додатково

рязанський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств із переробки нафти в росії. Його проєктна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік (приблизно 4,9% від загального обсягу нафтопереробки в рф).

Завод входить до структури "роснєфті". Дане підприємство неодноразово зазнавало ударів та атак безпілотників Сил оборони України (зокрема у травні, липні та вересні 2026 року). Попередні атаки призводили до суттєвих пошкоджень технологічних установок, тривалих зупинок первинної та вторинної переробки нафти й пожеж на території заводу.

Нагадаємо

Після ударів Сил оборони зупинили роботу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" і "НОВАТЭК-Усть-Луга" у росії.

Євген Царенко

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