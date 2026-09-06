рязанский НПЗ, аэродром и три объекта ПВО: Генштаб подтвердил удары Сил обороны по объектам в рф
Киев • УНН
Украинские военнослужащие поразили рязанский НПЗ, аэродром и три объекта ПВО в рф.
Силы обороны Украины в ночь на 6 сентября поразили ряд объектов на территории рф. Об этом сообщил Генеральный штаб Украины, пишет УНН.
Детали
В частности, в Генштабе подтвердили поражение нефтеперерабатывающего завода в рязани, который задействован в обеспечении вооружённых сил российского агрессора.
Также украинские военные нанесли удар по аэродрому "Ростов-на-Дону". В районе объекта зафиксирован пожар.
Кроме того, в ростовской области Силы обороны поразили радиолокационную станцию "Подлёт" и два ЗРПК "Панцирь-С1".
Степень нанесённого ущерба уточняется. Работа по ключевым целям противника продолжается. Дальше будет
Ранее компания - производитель ударных дронов Fire Point сообщила о том, что украинские военные поразили рязанский нефтеперерабатывающий завод с помощью дальнобойных БПЛА FP-1.
В компании также добавили, что благодаря нанесённому удару были поражены крупнейшие установки первичной переработки нефти рязанского НПЗ.
Подтверждено попадание беспилотников FP-1 по ректификационным колоннам ЭЛОУ-АВТ-6 - крупнейшей установки первичной переработки нефти на заводе мощностью 8,5 млн тонн в год. Также подтверждено попадание по оборудованию установки АВТ-3 мощностью 3,1 млн тонн в год. В целом поражённые установки обеспечивают более 77% всех мощностей первичной переработки нефти рязанского НПЗ
Дополнительно
рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий по переработке нефти в россии. Его проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год (примерно 4,9% от общего объёма нефтепереработки в рф).
Завод входит в структуру "роснефти". Данное предприятие неоднократно подвергалось ударам и атакам беспилотников Сил обороны Украины (в частности, в мае, июле и сентябре 2026 года). Предыдущие атаки приводили к существенным повреждениям технологических установок, длительным остановкам первичной и вторичной переработки нефти и пожарам на территории завода.
Напомним
После ударов Сил обороны остановили работу ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и "НОВАТЭК - Усть-Луга" в россии.