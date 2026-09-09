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Українські військові за допомогою дронів FP-1 уразили військово-морську базу рф у новоросійську

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Унаслідок атаки в новоросійську зафіксовано пожежі на військово-морській базі та нафтотерміналі.

Українські військові за допомогою дронів FP-1 уразили військово-морську базу рф у новоросійську

Сили оборони у ніч на 9 вересня уразили військово-морську базу у новоросійську в краснодарському регіоні росії, зокрема військові кораблі та носії "калібрів". Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Відповідаємо росії на її щоденні терористичні удари – ефективно і фактично по всій географії. За цю добу є результати у Новоросійську в Краснодарському регіоні. Уражено військово-морську базу: термінал, що задіяний у відвантаженні нафти, обʼєкти військової гавані, військові кораблі, носії "калібрів". Дякую воїнам СБУ, СБС, ВМС ЗСУ, ГУР, ДПСУ за влучність. Дякую кожному, хто розвиває потенціал наших далекобійних санкцій, щоб російська війна все більше відчувалася там, звідки вона прийшла

- зазначив Президент.

У Генеральному штабі України додали, що внаслідок атаки на території військово-морської бази, а також мазутного терміналу морського порту зафіксовано пожежі. Також підтверджено вибухи в районах базування кораблів. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.

Українська компанія-виробник ударних дронів Fire Point також повідомила, що удар по Новоросійську був здійснений за допомогою безпілотників FP-1.

Новоросійськ є одним із ключових портових центрів росії на Чорному морі. Тут базується значна частина чорноморського флоту рф, а через місцеві термінали здійснюється експорт нафти, нафтопродуктів, зерна та інших вантажів. Експорт приносить значні доходи, які наповнюють бюджет держави-агресора та фінансують її війну проти України

- зазначили у Fire Point.

За інформацією компанії, внаслідок атаки підтверджено влучання та подальше займання резервуарів Новоросійського мазутного терміналу, проєктна потужність якого близько 4 млн т/рік. Також фіксується пожежа внаслідок влучання на зерновому терміналі КСК, проєктна потужність якого близько 2,5 млн т/рік. Окрім того, зафіксовано пожежу на території новоросійської військово-морської бази чорноморського флоту рф, там уражено кораблі-ракетоносії.

Українські військові за допомогою дронів FP-1 знищили 3 вертольота в рф06.09.26, 21:19 • 15880 переглядiв

Євген Царенко

Війна в УкраїніСвіт
Fire Point
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
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