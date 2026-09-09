"АТЕШ" провів розвідку одного з ключових НПЗ у росії, дані передали Силам оборони

У Києві кількість жертв нічної атаки рф зросла до п’яти, а кількість поранених - до 35

У Києві кількість жертв нічної атаки рф зросла до п’яти, а кількість поранених - до 35

У Києві кількість жертв нічної атаки рф зросла до п’яти, а кількість поранених - до 35

У Києві кількість жертв нічної атаки рф зросла до п’яти, а кількість поранених - до 35

Найбільший у світі круїзний лайнер спустили на воду у Фінляндії

Найбільший у світі круїзний лайнер спустили на воду у Фінляндії

Найбільший у світі круїзний лайнер спустили на воду у Фінляндії

Найбільший у світі круїзний лайнер спустили на воду у Фінляндії