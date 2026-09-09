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The Guardian
Brent

"АТЕШ" провів розвідку одного з ключових НПЗ у росії, дані передали Силам оборони

Київ • УНН

 • 1546 перегляди

Партизани «АТЕШ» провели розвідку Марійського НПЗ у росії. Дані про виробництво й охорону підприємства передали Силам оборони України.

"АТЕШ" провів розвідку одного з ключових НПЗ у росії, дані передали Силам оборони

Агенти партизанського руху "АТЕШ" заявили про проведення розвідки Марійського нафтопереробного заводу в республіці марій ел у росії. Зібрану інформацію про підприємство передали Силам оборони України, повідомляє "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

За даними руху, Марійський НПЗ має проєктну потужність понад 1,6 млн тонн нафти на рік та відіграє важливу роль у паливно-енергетичному комплексі регіону.

Під час спостереження агенти зафіксували роботу основних виробничих установок, рух автоцистерн та посилений режим охорони технологічних майданчиків.

В "АТЕШ" стверджують, що отримані відомості дали змогу уточнити розташування ключових ділянок підприємства, активність на об'єкті та організацію його охорони.

Зібрану інформацію, за заявою руху, передали Силам оборони України.

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Степан Гафтко

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