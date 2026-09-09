"АТЕШ" провів розвідку одного з ключових НПЗ у росії, дані передали Силам оборони
Київ • УНН
Партизани «АТЕШ» провели розвідку Марійського НПЗ у росії. Дані про виробництво й охорону підприємства передали Силам оборони України.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" заявили про проведення розвідки Марійського нафтопереробного заводу в республіці марій ел у росії. Зібрану інформацію про підприємство передали Силам оборони України, повідомляє "АТЕШ", пише УНН.
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За даними руху, Марійський НПЗ має проєктну потужність понад 1,6 млн тонн нафти на рік та відіграє важливу роль у паливно-енергетичному комплексі регіону.
Під час спостереження агенти зафіксували роботу основних виробничих установок, рух автоцистерн та посилений режим охорони технологічних майданчиків.
В "АТЕШ" стверджують, що отримані відомості дали змогу уточнити розташування ключових ділянок підприємства, активність на об'єкті та організацію його охорони.
Зібрану інформацію, за заявою руху, передали Силам оборони України.
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