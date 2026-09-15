У росії після атаки дронів повністю зупинився один із головних виробників компонентів для вибухівки – монітори

російське підприємство "Метафракс Кемікалс" у пермському краї нібито повністю зупинило роботу після атаки безпілотників 11 вересня. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+, пише УНН.

Деталі

За даними каналу, близько 10 БПЛА уразили об'єкти підприємства. Пошкоджень нібито зазнали установки з виробництва формаліну, пентаеритриту, карбаміду та уротропіну, азотно-киснева станція, а також головна понижувальна підстанція.

На оприлюдненому супутниковому знімку, як стверджує Exilenova+, видно пошкодження даху та фасаду цеху з виробництва уротропіну, а також сліди ураження поблизу головної понижувальної підстанції "Метанол".

Підприємство виробляє важливу сировину для вибухівки

Уротропін використовують як прекурсор для виробництва гексогену та октогену – вибухових речовин, які застосовують, зокрема, у боєприпасах. За оцінкою Exilenova+, на "Метафракс Кемікалс" припадає від 70% до 100% виробництва уротропіну в росії.

Критично важливий таганрог залишився без ППО, поки сотні систем прикривають москву та маєтки путіна

Пентаеритрит, який також виробляє підприємство, використовують для отримання тетранітропентаеритриту (ТЕН) – вибухової речовини, що застосовується у детонаторах та інших компонентах боєприпасів.

Формалін водночас є сировиною для подальшого виробництва уротропіну та пентаеритриту. Таким чином, пошкодження одразу кількох технологічних ланок може впливати на весь виробничий цикл підприємства.

Офіційного підтвердження повної зупинки "Метафракс Кемікалс" та заявленого масштабу пошкоджень наразі немає.

таганрог зазнав масованої ракетної атаки, пошкоджено склад Ozon та спалахнули пожежі