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таганрог зазнав масованої ракетної атаки, пошкоджено склад Ozon та спалахнули пожежі

Київ • УНН

 • 4952 перегляди

У таганрозі заявили про масовану ракетну атаку. Пошкоджено склад Ozon, підприємства, будинки, магазин і газову трубу; пожежі локалізують.

таганрог зазнав масованої ракетної атаки, пошкоджено склад Ozon та спалахнули пожежі

У російському таганрозі вночі 15 вересня заявили про масовану ракетну атаку, внаслідок якої виникли кілька пожеж та зафіксовані численні пошкодження. Про це повідомив губернатор ростовської області юрій слюсар, пише УНН.

Деталі

За його словами, попередньо загиблих та постраждалих немає. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Внаслідок атаки пошкоджено склад маркетплейсу Ozon, склади сільськогосподарських підприємств, продуктовий магазин та комерційну будівлю.

Пошкоджені будинки та газова труба

Також пошкоджене скління у 2 багатоквартирних і 3 приватних будинках та навчальному закладі. Крім того, пошкоджень зазнала газова труба, однак, за твердженням російської влади, це не вплинуло на роботу систем життєзабезпечення.

Сьогодні вночі таганрог зазнав масованої ракетної атаки. За оперативною інформацією, загиблих і постраждалих немає. Є численні наслідки на землі, виникло кілька пожеж

– заявив слюсар.

російська сторона наразі не повідомила, які саме ракети нібито застосували під час атаки. Інформація про її наслідки продовжує уточнюватися.

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Степан Гафтко

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