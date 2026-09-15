Таганрог подвергся массированной ракетной атаке, повреждён склад Ozon и вспыхнули пожары

В российском Таганроге ночью 15 сентября заявили о массированной ракетной атаке, в результате которой возникло несколько пожаров и зафиксированы многочисленные повреждения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, пишет УНН.

Подробности

По его словам, предварительно погибших и пострадавших нет. На местах попаданий работают экстренные службы.

В результате атаки повреждены склад маркетплейса Ozon, склады сельскохозяйственных предприятий, продуктовый магазин и коммерческое здание.

Повреждены дома и газовая труба

Также повреждено остекление в 2 многоквартирных и 3 частных домах, а также в учебном заведении. Кроме того, повреждена газовая труба, однако, по утверждению российских властей, это не повлияло на работу систем жизнеобеспечения.

Сегодня ночью Таганрог подвергся массированной ракетной атаке. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Есть многочисленные последствия на земле, возникло несколько пожаров – заявил Слюсарь.

Российская сторона пока не сообщила, какие именно ракеты якобы применили во время атаки. Информация о ее последствиях продолжает уточняться.

Критически важный Таганрог остался без ПВО, пока сотни систем прикрывают Москву и поместья Путина