Критически важный Таганрог остался без ПВО, пока сотни систем прикрывают Москву и поместья Путина

Таганрог, где расположены стратегические предприятия российского ВПК, военный аэродром и мощности для ремонта Ту-95МС и самолетов А-50, в последние дни фактически остался без прикрытия системами ПВО. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на профильный Telegram-канал "Досье Шпиона", пишет УНН.

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По имеющейся информации, после ударов Сил обороны Украины на защите города не осталось ЗРПК "Панцирь", а также комплексов С-300 и С-400. В то же время москву и объекты, связанные с путиным, продолжают усиленно прикрывать сотнями средств противовоздушной обороны.

В Defense Express подчеркивают, что Таганрог имеет критическое значение для российской армии и ВПК. В частности, там расположен ТАНТК им. Бериева — одна из площадок, где ремонтировали и модернизировали стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Таганрог важен не только из-за Ту-95 и А-50

Это же предприятие является ключевым разработчиком и производителем самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-100 "Премьер", а также самолетов-амфибий Бе-200. После предыдущих ударов по заводу его также привлекли к производству ударных беспилотников "Молния".

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В городе расположен военный аэродром, который активно использует российская военно-транспортная авиация. Кроме того, Таганрог еще с 2014 года стал важным логистическим узлом для российских войск, а после начала полномасштабного вторжения его роль лишь возросла.

Defense Express отмечает, что ослабление ПВО вокруг Таганрога потенциально создает для Сил обороны Украины больше возможностей для ударов по критически важным военным объектам, тогда как значительные ресурсы российской противовоздушной обороны концентрируются вокруг москвы и резиденций российского руководства.

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