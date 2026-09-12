В Таганроге после атаки дронов вспыхнули пожары на военном аэродроме и заводе — мониторы

В российском Таганроге Ростовской области в ночь на 12 сентября после серии взрывов зафиксировали пожары в районе военного аэродрома "Таганрог-Центральный" и на территории Таганрогского автомобильного завода. Об этом сообщают "Крымский ветер" и мониторинговые каналы со ссылкой на данные OSINT, пишет УНН.

Детали

По данным OSINT-аналитиков, один из столбов дыма поднимается с территории военного аэродрома "Таганрог-Центральный". Там базируется 708-й военно-транспортный авиационный полк рф.

Вблизи аэродрома также расположен 325-й авиационный ремонтный завод, который занимается ремонтом транспортных самолетов.

Пожар зафиксировали и на ТАГАЗе

Еще одно возгорание, по данным мониторинговых ресурсов, возникло на территории Таганрогского автомобильного завода. Сообщается о пожаре резервуара.

Мониторинговые каналы утверждают, что площадки ТАГАЗа используются для производства беспилотников для российской армии. Официальной информации о масштабах повреждений военного аэродрома и завода пока нет.

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