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У таганрозі після атаки дронів спалахнули пожежі на військовому аеродромі та заводі – монітори

Київ • УНН

 • 170 перегляди

У таганрозі після вибухів зафіксували займання на військовому аеродромі та Таганрозькому автозаводі. Масштаб пошкоджень невідомий.

У таганрозі після атаки дронів спалахнули пожежі на військовому аеродромі та заводі – монітори

У російському таганрозі ростовської області в ніч на 12 вересня після серії вибухів зафіксували пожежі в районі військового аеродрому "Таганрог-Центральний" та на території Таганрозького автомобільного заводу. Про це повідомляють "Кримський вітер" та моніторингові канали з посиланням на OSINT-дані, пише УНН.

Деталі

За даними OSINT-аналітиків, один зі стовпів диму підіймається з території військового аеродрому "Таганрог-Центральний". Там базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк рф.

Поблизу аеродрому також розташований 325-й авіаційний ремонтний завод, який займається ремонтом транспортних літаків.

Пожежу зафіксували і на ТАГАЗі

Ще одне займання, за даними моніторингових ресурсів, виникло на території Таганрозького автомобільного заводу. Повідомляється про пожежу резервуара.

Моніторингові канали стверджують, що майданчики ТАГАЗу використовуються для виробництва безпілотників для російської армії. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень військового аеродрому та заводу наразі немає.

Дрони атакували російське тольятті: під ударом міг опинитися хімзавод12.09.26, 06:26 • 1938 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Вибухи
Пожежі