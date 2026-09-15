В России после атаки дронов полностью остановился один из главных производителей компонентов для взрывчатки — мониторы

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 5810 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 4450 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 12543 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 18759 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 16029 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15741 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15535 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19733 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17751 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22345 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
750мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 27116 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20755 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18547 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 9374 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10396 просмотра
публикации
Авиация под давлением: необоснованное толкование налогообложения авиализинга угрожает бюджетным поступлениям10:00 • 188 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 5848 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10607 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 18770 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18747 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 27314 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 28116 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26745 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 27223 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 44169 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

В России после атаки дронов полностью остановился один из главных производителей компонентов для взрывчатки — мониторы

Киев • УНН

 • 48121 просмотра

Удар дронов повредил ключевые объекты «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае. Предприятие, вероятно, полностью остановилось.

В России после атаки дронов полностью остановился один из главных производителей компонентов для взрывчатки — мониторы

российское предприятие "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае якобы полностью остановило работу после атаки беспилотников 11 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Детали

По данным канала, около 10 БПЛА поразили объекты предприятия. Повреждения якобы получили установки по производству формалина, пентаэритрита, карбамида и уротропина, азотно-кислородная станция, а также главная понижающая подстанция.

На обнародованном спутниковом снимке, как утверждает Exilenova+, видны повреждения крыши и фасада цеха по производству уротропина, а также следы поражения возле главной понижающей подстанции "Метанол".

Предприятие производит важное сырье для взрывчатки

Уротропин используют в качестве прекурсора для производства гексогена и октогена — взрывчатых веществ, которые применяют, в частности, в боеприпасах. По оценке Exilenova+, на "Метафракс Кемикалс" приходится от 70% до 100% производства уротропина в россии.

Критически важный Таганрог остался без ПВО, пока сотни систем прикрывают Москву и поместья Путина15.09.26, 04:54 • 13317 просмотров

Пентаэритрит, который также производит предприятие, используют для получения тетранитропентаэритрита (ТЭН) — взрывчатого вещества, применяемого в детонаторах и других компонентах боеприпасов.

Формалин одновременно является сырьем для дальнейшего производства уротропина и пентаэритрита. Таким образом, повреждение сразу нескольких технологических звеньев может влиять на весь производственный цикл предприятия.

Официального подтверждения полной остановки "Метафракс Кемикалс" и заявленного масштаба повреждений пока нет.

Таганрог подвергся массированной ракетной атаке, повреждён склад Ozon и вспыхнули пожары15.09.26, 06:59 • 4960 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Взрывы
Кибератака
Война в Украине