В России после атаки дронов полностью остановился один из главных производителей компонентов для взрывчатки — мониторы

российское предприятие "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае якобы полностью остановило работу после атаки беспилотников 11 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Детали

По данным канала, около 10 БПЛА поразили объекты предприятия. Повреждения якобы получили установки по производству формалина, пентаэритрита, карбамида и уротропина, азотно-кислородная станция, а также главная понижающая подстанция.

На обнародованном спутниковом снимке, как утверждает Exilenova+, видны повреждения крыши и фасада цеха по производству уротропина, а также следы поражения возле главной понижающей подстанции "Метанол".

Предприятие производит важное сырье для взрывчатки

Уротропин используют в качестве прекурсора для производства гексогена и октогена — взрывчатых веществ, которые применяют, в частности, в боеприпасах. По оценке Exilenova+, на "Метафракс Кемикалс" приходится от 70% до 100% производства уротропина в россии.

Критически важный Таганрог остался без ПВО, пока сотни систем прикрывают Москву и поместья Путина

Пентаэритрит, который также производит предприятие, используют для получения тетранитропентаэритрита (ТЭН) — взрывчатого вещества, применяемого в детонаторах и других компонентах боеприпасов.

Формалин одновременно является сырьем для дальнейшего производства уротропина и пентаэритрита. Таким образом, повреждение сразу нескольких технологических звеньев может влиять на весь производственный цикл предприятия.

Официального подтверждения полной остановки "Метафракс Кемикалс" и заявленного масштаба повреждений пока нет.

Таганрог подвергся массированной ракетной атаке, повреждён склад Ozon и вспыхнули пожары