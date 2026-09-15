В России после атаки дронов полностью остановился один из главных производителей компонентов для взрывчатки — мониторы
Киев • УНН
Удар дронов повредил ключевые объекты «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае. Предприятие, вероятно, полностью остановилось.
российское предприятие "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае якобы полностью остановило работу после атаки беспилотников 11 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.
Детали
По данным канала, около 10 БПЛА поразили объекты предприятия. Повреждения якобы получили установки по производству формалина, пентаэритрита, карбамида и уротропина, азотно-кислородная станция, а также главная понижающая подстанция.
На обнародованном спутниковом снимке, как утверждает Exilenova+, видны повреждения крыши и фасада цеха по производству уротропина, а также следы поражения возле главной понижающей подстанции "Метанол".
Предприятие производит важное сырье для взрывчатки
Уротропин используют в качестве прекурсора для производства гексогена и октогена — взрывчатых веществ, которые применяют, в частности, в боеприпасах. По оценке Exilenova+, на "Метафракс Кемикалс" приходится от 70% до 100% производства уротропина в россии.
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Пентаэритрит, который также производит предприятие, используют для получения тетранитропентаэритрита (ТЭН) — взрывчатого вещества, применяемого в детонаторах и других компонентах боеприпасов.
Формалин одновременно является сырьем для дальнейшего производства уротропина и пентаэритрита. Таким образом, повреждение сразу нескольких технологических звеньев может влиять на весь производственный цикл предприятия.
Официального подтверждения полной остановки "Метафракс Кемикалс" и заявленного масштаба повреждений пока нет.
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