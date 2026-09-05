Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон
Київ • УНН
Еністон згадала пораду Партон після її смерті: не відмовлятися від мрій і ловити свої веселки. Співачка померла від раку.
Американська акторка Дженніфер Еністон через тиждень після смерті Доллі Партон поділилася однією з найважливіших порад, яку свого часу отримала від легендарної співачки. Про це повідомляє E! News, пише УНН.
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Під час заходу в Нью-Йорку Еністон згадала слова Партон, з якою працювала над фільмом "Пампушка" у 2018 році.
Я гналася за кількома веселками і кілька зловила
Яку пораду Еністон запам'ятала найбільше
Еністон пояснила, що ці слова стали для неї закликом не відмовлятися від власних прагнень.
Ідіть за своїми мріями та ловіть веселки. Ви кілька зловите. Доллі точно це зробила
Пам'ять Партон також вшанувала її хрещениця Майлі Сайрус. Вона написала, що співачка хотіла б, аби близькі після втрати продовжували жити й працювати.
Племінниця Партон Джада Стар також розповіла, що співачка закликала родину повернутися до роботи та "дуже сильно любити одне одного".
Доллі Партон померла наприкінці серпня після нетривалої боротьби з раком.
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31.08.26, 03:06 • 40060 переглядiв