Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон

Трамп може "віддати" Фолкленди Аргентині, щоб покарати Британію за Іран, аргентинський президент уже висунув вимоги

Данія готується відправляти мігрантів до "центрів повернення" за межами ЄС - як це вплине на українців

ЗСУ отримали наказ про "режим тиші" на фронті на кілька днів – ЗМІ

Після атаки на нафтобазу під сочі знищено до 6 резервуарів із паливом - ЗМІ

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Віткофф і Кушнер везуть до москви та Києва пропозицію щодо завершення війни - Трамп

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Буданов не очікує умов для припинення вогню до весни, але анонсував переговори за посередництва США - NYT

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