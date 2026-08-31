Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі

$44.5451.86
ukenru
00:16 • 1148 перегляди
Верховний лідер Ірану закликав мусульманські країни об'єднатися проти США та Ізраїлю
21:36 • 10562 перегляди
У Литві та Чехії біля оборонних компаній з'явилися траурні вінки – підозрюють провокацію спецслужб рфPhoto
21:15 • 11043 перегляди
У Німеччині партія Вагенкнехт хоче разом з AfD виступити проти допомоги Україні
30 серпня, 12:11 • 29317 перегляди
росія посилює "сіру" війну проти Європи - WSJ
30 серпня, 10:49 • 36677 перегляди
росія має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла - Зеленський про "далекобійні санкції"Video
Ексклюзив
30 серпня, 08:01 • 35740 перегляди
Початок вересня може бути напруженим: астролог назвала ключові дати для України
30 серпня, 07:01 • 31557 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували аеродроми та НПЗ в росії
30 серпня, 04:44 • 36042 перегляди
Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios
30 серпня, 03:46 • 29192 перегляди
"Якщо Україна програє - програємо і ми": президент Фінляндії наголосив на важливості підтримки Києва
30 серпня, 02:16 • 26361 перегляди
путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
0м/с
81%
750мм
Популярнi новини
На Волині перепоховали останки 55 польських жертв трагедії 1943 року30 серпня, 15:02 • 8330 перегляди
Президент Фінляндії не вірить у напад рф на НАТО та виключає ядерний удар по Україні30 серпня, 16:30 • 4410 перегляди
До половини ціни товару: у росії різко зросли комісії та логістичні витрати маркетплейсів 30 серпня, 16:59 • 6722 перегляди
У кремлі назвали умову зустрічі Зеленського, путіна і Трампа30 серпня, 17:14 • 10275 перегляди
NASA запустило новий космічний телескоп Roman для дослідження темної матерії та екзопланет30 серпня, 17:28 • 5348 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 104714 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 105723 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 85316 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 83583 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 81246 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Кім Чен Ин
Олександр Кубраков
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Одеська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі00:06 • 724 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto22:06 • 4228 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 36246 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 35655 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 53908 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Bild
Іскандер (ОТРК)
Dragon (космічний корабель)
Forbes

Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Доллі Партон поховали 28 серпня в Нешвіллі після смерті від раку. Її поховали поруч із чоловіком Карлом Діном у присутності родини.

Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі

Американську кантрі-співачку Доллі Партон поховали 28 серпня у Нешвіллі на приватній церемонії для найближчих родичів, як вона просила перед смертю. Артистка померла 25 серпня у віці 80 років після нетривалої боротьби з раком, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Церемонія відбулася у Меморіальному парку та мавзолеї Вудлон у штаті Теннессі. Партон поховали поруч із її чоловіком Карлом Діном, який помер у березні 2025 року.

Подробиці поховання підтвердила племінниця співачки Лейні Мей Партон. Раніше родина повідомляла, що відповідно до бажання артистки церемонія буде закритою.

Партон заздалегідь розповіла про свої побажання

За словами племінника співачки Браяна Сівера, Партон хотіла, щоб її останнє місце спочинку було облаштоване з використанням м'якої бавовни – як символ її сільського походження та контраст до сценічних костюмів зі стразами.

Артистка також раніше розповідала, яку музику хотіла б почути на власному меморіалі. Серед композицій вона називала стару госпел-пісню "If We Never Meet Again", яку виконували на похороні її батька.

Партон припускала, що після її смерті також звучатиме її знаменитий хіт "I Will Always Love You", написаний і вперше записаний нею у 1973 році.

Померла "королева кантрі" Доллі Партон, їй було 80 років25.08.26, 21:29 • 4619 переглядiв

Степан Гафтко

КультураСвітУНН Lite
Теннессі