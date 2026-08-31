Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі

Американську кантрі-співачку Доллі Партон поховали 28 серпня у Нешвіллі на приватній церемонії для найближчих родичів, як вона просила перед смертю. Артистка померла 25 серпня у віці 80 років після нетривалої боротьби з раком, повідомляє E! News, пише УНН.

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Церемонія відбулася у Меморіальному парку та мавзолеї Вудлон у штаті Теннессі. Партон поховали поруч із її чоловіком Карлом Діном, який помер у березні 2025 року.

Подробиці поховання підтвердила племінниця співачки Лейні Мей Партон. Раніше родина повідомляла, що відповідно до бажання артистки церемонія буде закритою.

Партон заздалегідь розповіла про свої побажання

За словами племінника співачки Браяна Сівера, Партон хотіла, щоб її останнє місце спочинку було облаштоване з використанням м'якої бавовни – як символ її сільського походження та контраст до сценічних костюмів зі стразами.

Артистка також раніше розповідала, яку музику хотіла б почути на власному меморіалі. Серед композицій вона називала стару госпел-пісню "If We Never Meet Again", яку виконували на похороні її батька.

Партон припускала, що після її смерті також звучатиме її знаменитий хіт "I Will Always Love You", написаний і вперше записаний нею у 1973 році.

Померла "королева кантрі" Доллі Партон, їй було 80 років