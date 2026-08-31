Долли Партон похоронили рядом с мужем на частной церемонии в Нэшвилле

Американскую кантри-певицу Долли Партон похоронили 28 августа в Нэшвилле на частной церемонии для ближайших родственников, как она просила перед смертью. Артистка умерла 25 августа в возрасте 80 лет после непродолжительной борьбы с раком, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Церемония состоялась в мемориальном парке и мавзолее Вудлон в штате Теннесси. Партон похоронили рядом с ее мужем Карлом Дином, который умер в марте 2025 года.

Подробности похорон подтвердила племянница певицы Лейни Мэй Партон. Ранее семья сообщала, что в соответствии с желанием артистки церемония будет закрытой.

Партон заранее рассказала о своих пожеланиях

По словам племянника певицы Брайана Сивера, Партон хотела, чтобы ее последнее пристанище было обустроено с использованием мягкого хлопка — как символ ее сельского происхождения и контраст со сценическими костюмами со стразами.

Артистка также ранее рассказывала, какую музыку хотела бы услышать на собственном мемориале. Среди композиций она называла старую госпел-песню "If We Never Meet Again", которую исполняли на похоронах ее отца.

Партон предполагала, что после ее смерти также будет звучать ее знаменитый хит "I Will Always Love You", написанный и впервые записанный ею в 1973 году.

Умерла «королева кантри» Долли Партон, ей было 80 лет