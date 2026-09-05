Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон
Киев • УНН
Энистон вспомнила совет Партон после её смерти: не отказываться от мечтаний и ловить свои радуги. Певица умерла от рака.
Американская актриса Дженнифер Энистон через неделю после смерти Долли Партон поделилась одним из самых важных советов, который когда-то получила от легендарной певицы. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.
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Во время мероприятия в Нью-Йорке Энистон вспомнила слова Партон, с которой работала над фильмом "Пышка" в 2018 году.
Я гналась за несколькими радугами и несколько поймала
Какой совет Энистон запомнила больше всего
Энистон объяснила, что эти слова стали для неё призывом не отказываться от собственных стремлений.
Следуйте за своими мечтами и ловите радуги. Несколько вы поймаете. Долли точно это сделала
Память Партон также почтила её крестница Майли Сайрус. Она написала, что певица хотела бы, чтобы близкие после утраты продолжали жить и работать.
Племянница Партон Джада Стар также рассказала, что певица призывала семью вернуться к работе и "очень сильно любить друг друга".
Долли Партон умерла в конце августа после непродолжительной борьбы с раком.
Долли Партон похоронили рядом с мужем на частной церемонии в Нэшвилле31.08.26, 03:06 • 40069 просмотров